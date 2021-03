Domande verdi per tutti. Il primo quesito sull’acqua, in occasione della giornata mondiale; il secondo sull’efficienza delle lampadine

Come generare conoscenza ambientale e gradevoli clic? Con un quiz. L’ecoquiz è stato lanciato in occasione della giornata mondiale dell’acqua sulle pagine social del ministero della Transizione ecologica, cioè sugli account Facebook, Twitter, su Telegram e Instagram. La prima domanda è sull’acqua: “Quanta parte della popolazione mondiale vive in aree affette da scarsità d’acqua?”. La seconda domanda dedicata all’efficienza dei diversi tipi di lampadina.



Per giocare con l’ecoquiz del ministero vai qui