La kermesse dell’economia circolare, delle tecnologie green, delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica si trasferisce sulla piattaforma digitale

Ecomondo e Key Energy, così come tutte le fiere e i convegni in programma nei prossimi 30 giorni, non si possono svolgere in presenza. Come è noto, l’ultimo Dpcm del Governo vieta tutte le fiere e i convegni “in carne ed ossa”: IEG, pronta all’eventualità, ha dunque rimodulato tutti gli eventi in programma. I saloni dell’economia circolare, tecnologie green, energie rinnovabili ed efficienza energetica si trasferiscono dunque sulla piattaforma digitale, una delle migliori esistenti, garantendo lo svolgimento della fiera in virtuale.

Saranno presenti i profili di tutte le aziende espositrici, tutto il programma di convegni ed eventi da calendari. Sono inoltre assicurati tutti gli incontri e gli appuntamenti tra espositori, visitatori, buyer nazionali e internazionali. Per facilitare l’incontro tra domande e offerta la piattaforma sarà attiva anche per i giorni successivi fino al 16 novembre.