La pineta dell’isola di Idra è stata devastata dai razzi lanciati per divertimento da un panfilo. Tredici persone sono state arrestate. Lo yacht Persephone era stato noleggiato da una comitiva di kazaki

Tredici persone sono state arrestate in seguito a un incendio boschivo sull'isola greca di Idra. Le autorità sostengono che le fiamme siano state innescate dai fuochi d'artificio lanciati da un panfilo di lusso, secondo la denuncia data da testimoni su un battello vicino. Secondo il ministro greco per la crisi climatica, Vassilis Kikilias, l'incendio ha bruciato circa 1,2 chilometri quadri dell'unica pineta della rinomata isola turistica, situata a sud di Atene. Le fiamme sono state domate, ma con difficoltà. Poiché non ci sono strade per raggiungere la spiaggia, i pompieri hanno dovuto accedervi via mare, mentre gli elicotteri lanciavano acqua dall'aria.

I media greci hanno riferito che tutti gli arrestati sono membri dell'equipaggio dello yacht Persephone. È disponibile per il noleggio estivo a partire da 249mila euro a settimana. La procura ha chiesto la confisca della nave noleggiata da una comitiva di 17 cittadini kazaki, che nel frattempo hanno lasciato la Grecia.

"Siamo indignati per il fatto che alcune persone lancino in modo così irresponsabile fuochi d'artificio in una foresta di pini", ha dichiarato sabato il sindaco di Idra, Giorgos Koukoudakis.

La Grecia è in stato di massima allerta per gli incendi boschivi e le autorità si stanno preparando a un'estate difficile, poiché le condizioni di siccità, i forti venti sono destinate a persistere. Ma il Paese ha anche un problema con gli incendiari: lo scorso agosto sono state arrestate almeno 79 persone a causa di incendi boschivi mortali. All'inizio di quest'anno, la Grecia ha introdotto leggi più severe contro gli incendi dolosi, che prevedono pene detentive fino a 20 anni e multe fino a 200mila euro per i responsabili.