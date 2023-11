Il salone di Italian Exhibition Group (7-10 novembre, fiera di Rimini) avvia uno spazio non virtuale per far incontrare chi cerca e offre lavoro

Project manager fotovoltaici, ingegneri e consulenti ambientali, energy manager e waste management expert, ma anche addetti alle vendite e alla sicurezza, manutentori elettrici e ingegneri informatici. Sono decine le differenti professionalità richieste dalle imprese della green economy presentate a Ecomondo. Alla ventiseiesima edizione del salone di Italian Exhibition Group, dal 7 al 10 novembre 2023 nel quartiere fieristico di Rimini, debutta la sezione “Green Jobs & Skills” dedicata ai lavori verdi.

Moltissimi gli eventi durante i quattro giorni di esposizione dedicata alla sostenibilità, all’economia verde, all’industria del riciclo e del riuso, alle imprese del settore ambientale, alle istituzioni e alle amministrazioni pubbliche e soprattutto al fermento di idee espresse dalla società di oggi.

Nelle altre pagine di www.e-gazette.it altri articoli sui diversi temi di Ecomondo.

Tra gli appuntamenti di rilievo ci sono gli Stati Generali della green economy, promossi dal Consiglio nazionale della green economy composto da 68 organizzazioni di imprese, ideata dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, in collaborazione con il ministero dell’Ambiente nell’ambito dell’attuazione della Strategia Nazionale per lo sviluppo Sostenibile e con il patrocinio della Commissione Ue.



Gli Stati Generali

L’economia di domani: una green economy decarbonizzata, circolare e rigenerativa è il tema centrale della dodicesima edizione. Durante la sessione plenaria di apertura del 7 novembre (11,30, Sala Neri) è presentata la Relazione sullo stato della green economy 2023, con un focus sui Costi e i benefici della transizione all’economia di domani.

Sempre il 7 novembre è prevista una sessione speciale sulla qualità dell’aria in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, ART-ER e Green City Network (15, Sala Neri 2).

L’8 novembre (9,30, Sala Neri 1) la sessione plenaria internazionale è invece centrata sulle sfide per imprese e governi in un clima che cambia, in collaborazione con Italy for Climate.



Cercasi 4,2 milioni di lavoratori

Man mano che i governi investono nella costruzione di economie verdi, i professionisti dell'ambiente sono sempre più desiderati. Secondo dati Unioncamere-Anpal, in Italia nel 2022 competenze green quali l’attitudine al risparmio energetico e alla sostenibilità ambientale sono state richieste per circa 4,2 milioni di posizioni lavorative, pari all’81,1% della domanda. Inoltre, rispetto al totale delle offerte, le capacità più specialistiche, di grado medio-alto, rappresentavano il 41,7%. Soltanto nel mese di maggio 2023 il mercato offriva 140mila posizioni lavorative a laureati e diplomati in discipline green (fonte: Unioncamere). Numeri che danno la misura dell’urgenza della domanda da parte del mercato, che tuttavia fatica a trovare professionisti specializzati.



Uno spazio fisico per i colloqui di lavoro

Perché si compia davvero la transizione ecologica, occorre attivarsi anche sul fronte del lavoro: Ecomondo per la prima volta offre uno spazio fisico in cui le imprese possono incontrare coloro che si sono candidati all’interno della piattaforma digitale green tech insights. Ogni candidato può prenotare un massimo di due colloqui conoscitivi e partecipare a un tour guidato della manifestazione.

La giornata di venerdì 10 novembre è inoltre dedicata ai temi dell’orientamento e della formazione, con seminari e convegni per stimolare la diffusione e l’ampliamento delle competenze green da parte di scuole, università, Its e altri enti di formazione.



Gli eventi degli Stati Generali

Ecco le sessioni tematiche di approfondimento che accompagnano gli Stati generali della green economy:

Pomeriggio del 7 novembre

- L’innovazione tecnologica per la transizione ecologica dell’economia e delle imprese italiane, in collaborazione con il ministero dell’Ambiente.

- Gli indicatori della circolarità per migliorare e misurare i tassi di circolarità nelle imprese, in collaborazione con Circular Economy Network.

- Walk the talk: Dutch and Italian, corporate sustainability strategies and the new european CSRD, in collaborazione con l’Ambasciata e il Consolato generale dei Paesi Bassi in Italia.

Pomeriggio dell’8 novembre

- Un patto per l’acqua: le funzioni della risorsa idrica nello scenario del cambiamento climatico, in collaborazione con Autorità di Bacino del Po e Davines.



Tutti gli eventi di Ecomondo www.ecomondo.it

Tutti gli eventi degli Stati Generali https://www.statigenerali.org/evento...

Nelle altre pagine di www.e-gazette.it altri articoli sui diversi temi di Ecomondo