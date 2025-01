L’Arpae ha pubblicato il nuovo annuario dei dati ambientali. Raccolta differenziata record a Reggio con l’83,3%. Gli impianti di riscaldamento sono la prima fonte di inquinamento dell’aria, con il 48% delle polveri, il 55% del particolato grossolano Pm10, il 62% del particolato fine Pm2,5, il 44% del monossido di carbonio. Lo stato dei fiumi e del mare

Gli impianti di riscaldamento sono la prima fonte di inquinamento dell’aria in Emilia Romagna, con il 48% delle polveri totali sospese, il 55% del particolato grossolano Pm10, il 62% del particolato fine Pm2,5, il 44% del monossido di carbonio. Seguono l’industria (il 71% dell’anidride solforosa nell’aria emiliana e romagnola), agricoltura e allevamento (97% dell’ammoniaca e 31% dei composti organici volatili) e il traffico (46% del biossido di azoto). Sono alcuni dei dati contenuti nell’annuario "Dati ambientali 2023. La qualità dell'ambiente in Emilia-Romagna", ventiduesima edizione del documento che raccoglie e riassume i principali dati relativi all'ambiente in regione.

"Conoscere, prevenire, tutelare: questi sono i cardini dell’attività di Arpae Emilia-Romagna rispetto all’ambiente - scrive nella prefazione della pubblicazione il direttore generale dell'Agenzia, Giuseppe Bortone -. Un’attività che si pone a servizio dei cittadini per garantire la maggiore sostenibilità possibile del sistema socio-economico e del territorio. La crescente comprensione degli effetti del cambiamento climatico in corso e la sempre maggiore consapevolezza dell’importanza della tutela degli ecosistemi a vantaggio di una migliore salute umana ci invitano a svolgere con rinnovata determinazione i compiti essenziali che ci sono affidati. L’attività di Arpae si configura quindi come un elemento essenziale per uno sviluppo più equilibrato della società e per fornire tutti gli elementi necessari a compiere scelte che garantiscano il benessere delle presenti e future generazioni".

Il rapporto, scrive Bortone, "contiene i dati di sintesi relativi al 2023 su aria, acqua, clima, energia, rifiuti, radioattività, campi elettromagnetici, rumore, suolo, aree protette, biodiversità e quest’anno si arricchisce con alcune pagine dedicate alle certificazioni Emas e al controllo degli impianti a rischio di incidente rilevante. Il rapporto si affianca a tutti gli altri prodotti informativi di Arpae (dati, elaborazioni, proiezioni) che vanno a comporre un ricco quadro di conoscenza del territorio dell’Emilia-Romagna e del suo ambiente".



Scarica il rapporto "Dati ambientali 2023. La qualità dell'ambiente in Emilia-Romagna" (.pdf) https://www.arpae.it/it/dati-e-repor...