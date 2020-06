L’organo di 40 membri fu nominato nell’agosto scorso ed è presieduto da Luigi Boeri. Dovrà esaminare tutti i progetti, i programmi e le opere

Si è insediata con una videoconferenza alla presenza del ministro dell'Ambiente Sergio Costa la nuova commissione Via Vas, nominata in agosto dal ministro Sergio Costa.

Sostituisce la precedente commissione , rimasta in carica per oltre dodici anni. La Commissione Via-Vas è l'organo indipendente che esamina tutti i progetti, i programmi e le opere per la realizzazione e l'implementazione di infrastrutture nel Paese, verificandone l'impatto in termini ambientali, dalle dighe alle centrali elettriche dalle strade alle esplorazioni marine. All'insediamento hanno partecipato i 40 membri della commissione, il capo di gabinetto Pier Luigi Petrillo, il capo della segreteria tecnica Tullio Berlenghi e il direttore generale per lo sviluppo sostenibile Oliviero Montanaro.



La composizione

La nuova commissione è presieduta da Luigi Boeri; il coordinatore della sottocommissione Vas è Bernardo Sera e la coordinatrice della sottocommissione Via è Paola Brambilla; si compone di 40 membri di cui 16 donne e 24 uomini (in precedenza la commissione si componeva di 50 persone, di cui 7 donne).



Area ambientale:

Paola Andreolini, Luigi Boeri, Antonella Buccianti, Carmela Melania Cavelli, Giorgio Cesari, Vincenzo Chiera, Lorenzo Ciccarese, Albina Colella, Roberto Danovaro, Gianluigi De Gennaro, Giovanni De Marinis, Adriana Del Borghi, Concetta Fabozzi, Giorgio Galotti, Maurizio Giugni, Mario Grosso, Lorenzo Lombardi, Gian Marco Luberti, Marco Marchetti, Antonio Messineo, Monica Pasca, Francesco Pirozzi, Simona Rania, Mauro Rotatori, Bernardo Sera.

Area giuridica:

Massimiliano Atelli, Paola Brambilla, Ginevra Cerrina Feroni, Gabriella De Giorgi, Tommaso Edoardo Frosini, Alfredo Montagna, Elda Turco, Maria Grazia Vivarelli.

Area economica:

Massimo Ciambotti, Carlo Giacomini, Arturo Siniscalchi, Stefania Tonin.

Area salute pubblica:

Giorgio Assennato, Annamaria Panico, Maria Grazia Petronio.



Il ministro racconta

"Appena mi sono insediato, nel giugno 2018, ho subito avviato l'iter per la nomina della nuova Commissione, visto che la precedente operava in proroga da tanti anni. L'iter per la nomina è stato più lungo del previsto - ha spiegato il ministro Sergio Costa - ma non ci siamo mai arresi e abbiamo lavorato coesi e determinati verso la meta: adesso abbiamo una nuova commissione, costituita secondo nuove regole, che opererà per assicurare lo sviluppo economico del paese nel rispetto della tutela dell'ambiente e dei valori eco sistemici”.