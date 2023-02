I carburanti di origine non fossile nella proposta di imprese e scienziati per il nuovo regolamento sulle emissioni dei veicoli pesanti

Una dichiarazione congiunta è stata inviata alla Commissione europea da rappresentanti dell'industria dell'Ue e da ricercatori per chiedere il riconoscimento del potenziale di decarbonizzazione dei carburanti sostenibili e rinnovabili nel contesto della revisione del regolamento CO2 per i veicoli pesanti, annunciata per il 14 febbraio. La dichiarazione è stata firmata da quasi 120 soggetti, tra cui associazioni e aziende, che rappresentano fornitori di carburanti automobilistici, produttori di veicoli, concessionari, riparatori e operatori del trasporto. Inoltre, oltre 90 scienziati dei settori energetico, automobilistico e ambientale sostengono la richiesta di prendere in considerazione i carburanti rinnovabili e carbon neutral per la conformità al regolamento CO2 per i veicoli pesanti.

Includere una tale disposizione nel regolamento, secondo i firmatari, sosterrebbe gli obiettivi del Green Deal dell'Ue e accelererebbe la decarbonizzazione nel settore del trasporto commerciale su strada. Questa è stata anche l'opinione maggioritaria di una consultazione pubblica (66%) ed è sostenuta da decine di migliaia di aziende di trasporto rappresentate tramite importanti associazioni nazionali provenienti da Belgio, Bulgaria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Norvegia, Polonia, Svezia o Spagna, tra molte altre organizzazioni leader nel campo della logistica.