Il documento sul sesto Rapporto di valutazione AR6, rivolto ai responsabili politici, dice che la temperatura è già salita di 1,1°. La natura ha riassorbito il 54% della CO2 emessa dall’uomo in 10 anni

Un altro documento fondamentale . Il Rapporto di sintesi del sesto Rapporto di valutazione dell'Ipcc sul clima (Ar6), rivolto ai responsabili politici, è stato discusso riga per riga dai governi durante la sessione di approvazione che si è svolta nei giorni scorsi a Interlaken, in Svizzera, e il rapporto “Climate Change 2023: Synthesis Report” è pubblicato lunedì 20 marzo alle ore 14. Il rapporto raccoglie le ricerche scientifiche più recenti. Scienziati eminenti e governi hanno concordato una sintesi sui rischi legati alla crisi climatica, sulle numerose soluzioni disponibili e sui modi in cui il mondo può rispondere. I dati dell'Ipcc mostrano che finora i sistemi naturali hanno riassorbito circa il 54% delle emissioni di anidride carbonica prodotte dall'uomo negli ultimi dieci anni.

I risultati dei tre gruppi di lavoro Ipcc, presi in considerazione per essere inclusi in questo Rapporto di sintesi, hanno avvertito che il clima ha la più alta concentrazione di CO2 degli ultimi due milioni di anni e il tasso di innalzamento del livello del mare più rapido degli ultimi 3mila anni. I rapporti del gruppo di lavoro hanno mostrato che il riscaldamento attuale è di 1,1 ° e che le emissioni di gas serra hanno continuato a salire ai livelli più alti nella storia dell’umanità. Gli attuali impegni politici e finanziari fino al 2030 rendono impossibile limitare il riscaldamento a 1,5 °C.



Il commento del Wwf

Gli scienziati del clima del Wwf sperano “che il fondamentale rapporto Ipcc spinga i governi ad agire immediatamente e a sfruttare i vantaggi dell'eliminazione dei combustibili fossili, della riduzione delle emissioni e del ripristino della natura”. La finestra per limitare il riscaldamento a 1,5°C si sta rapidamente chiudendo, avverte il Wwf.

Stephanie Roe, responsabile scientifica del Wwf su clima ed energia, una dei lead author del rapporto Ipcc, ha dichiarato: "Distillando più di 10.000 pagine di scienza del clima dai tre gruppi di lavoro e tre rapporti speciali, il Rapporto di Sintesi dell'Ipcc presenterà la valutazione più integrata e accessibile delle cause, degli impatti e delle soluzioni di mitigazione e adattamento del cambiamento climatico in un decennio".

Mariagrazia Midulla, responsabile clima ed energia del Wwf Italia, ha aggiunto: “I leader devono dare ascolto alla comunità scientifica e agire immediatamente con la velocità e la portata necessari per decarbonizzare le nostre economie in tempo. Il tempo stringe e sta per scadere e nessun Paese è ancora sulla buona strada per un percorso di rispetto del limite di 1,5 °C”.