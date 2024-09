In occasione della giornata mondiale dell’aria pulita si sono svolte le iniziative condotte a Milano, Roma, Napoli, Brescia, Livorno per chiedere nuove azioni che riducano ancora di più l’inquinamento atmosferico. Anche il giovane artista Sorte realizza un’opera “Vogliamo Aria Pulita” per l’associazione Cittadini per l’Aria

Lo smog è il calo da anni e le rilevazioni scientifiche delle Arpa certificano che l’aria è sempre più respirabile, ma non basta. C’è ancora molta strada da fare. “Vogliamo Aria Pulita” è lo slogan apparso a Milano, Roma, Napoli, Brescia, Livorno in occasione della Giornata internazionale dell’Aria Pulita, istituita dall’Onu, che si è svolta l’altra settimana. Insieme agli striscioni realizzati da attivisti e attiviste di tutta Italia, anche il giovane artista milanese Sorte, i cui murales sono dipinti in diverse città del mondo, ha realizzato un’opera per Cittadini per l’Aria. Secondo l'Onu l'inquinamento atmosferico è un grande rischio per la salute ambientale del nostro tempo.

“Per avere Aria Pulita dobbiamo cambiare le nostre abitudini, come già stanno facendo molti Paesi europei – afferma Gloria Pellone di Cittadini per l’Aria - usare meno le automobili e di più il trasporto pubblico, smettere di utilizzare combustibili fossili e legna per riscaldare le nostre case, ridurre l’inquinamento prodotto dalle navi, rendere l’agricoltura e gli allevamenti sostenibili. L’impegno dell’Italia è ancora del tutto insufficiente su questo fronte, chiediamo un cambiamento nelle politiche nazionali, regionali e cittadine, seguendo le indicazioni dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: trasporti pubblici sempre più diffusi e davvero accessibili per tutti in modo tale da incoraggiare le persone a non utilizzare le auto, passeggiate ecologiche ed iniziative in bicicletta per promuovere gli spostamenti a piedi e in bici, creazione di strade senza auto, attività di piantumazione di piante a alberi”.

Le associazioni che hanno aderito all’iniziativa sono: Cittadini per l’Aria, Salvaiciclisti Roma, Mobilità Sostenibile VIII, Clean Cities, FlashSmog di Basta Veleni, Napoli Pedala, Livorno Porto Pulito.