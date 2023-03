Per le pompe di calore, la Commissione deve garantire che l'eliminazione graduale degli HFC non metta in pericolo gli obiettivi di diffusione

La commissione Ambiente del Parlamento europea ha adottato la sua posizione sulla revisione del quadro legislativo dell'Ue sulle emissioni di gas fluorurati con 64 voti a favore, 8 contrari e 7 astensioni.



I nuovi requisiti

Per accelerare l'innovazione e lo sviluppo di soluzioni più rispettose del clima e per fornire certezza a consumatori e investitori, i deputati vogliono rafforzare i nuovi requisiti proposti dalla Commissione che vietano l'immissione sul mercato unico di prodotti contenenti gas fluorurati - si legge in una nota dell'Eurocamera. Il testo aggiunge anche divieti sull'uso di gas fluorurati per i settori in cui è tecnologicamente ed economicamente fattibile passare ad alternative che non utilizzano gas fluorurati, come la refrigerazione, il condizionamento dell'aria, le pompe di calore e i quadri elettrici.



I settori chiave

Secondo i deputati, la Commissione dovrebbe monitorare da vicino gli sviluppi del mercato in settori chiave come le pompe di calore ei semiconduttori. Per quanto riguarda le pompe di calore, la Commissione deve garantire che l'eliminazione graduale degli HFC non metta in pericolo gli obiettivi di diffusione delle pompe di calore RePowerEU, poiché l'industria deve adoperarsi per sostituire gli HFC con alternative naturali. I deputati propongono maggiori azioni sul commercio illegale di questi gas proponendo sanzioni amministrative minime per il mancato rispetto. Vogliono inoltre che le autorità doganali sequestrino e confischino i gas fluorurati importati o esportati in violazione delle norme, in linea con la direttiva sulla criminalità ambientale.