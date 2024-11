Aggiornato al 2023 il quadro generale dello stato dell’ambiente in Italia. Realizzato da Ispra in collaborazione con le Arpa/Appa il report “Ambiente in Italia: uno sguardo d’insieme. Annuario dei dati ambientali 2023” è un documento statistico indirizzato a decisori politici, amministratori, studiosi e cittadini, che descrive lo stato dell’ambiente in Italia attraverso più di 300 indicatori

Aggiornato al 2023 il quadro generale dello stato dell’ambiente in Italia. È stato pubblicato dall’Ispra in collaborazione con le Arpa e Appa il report “Ambiente in Italia: uno sguardo d’insieme. Annuario dei dati ambientali 2023”. È un documento statistico indirizzato a decisori politici, amministratori, studiosi e cittadini, che descrive lo stato dell’ambiente in Italia attraverso più di 300 indicatori della banca dati dell’istituto.



Le malattie dell’Italia

Il processo del consumo di suolo che viaggia alla velocità di 2,4 metri quadrati al secondo e avanza di 77 m2 in un solo anno, il clima sempre più caldo e caratterizzato da eventi estremi come violente alluvioni e lunghi periodi di siccità, le forti pressioni sulla risorsa idrica generata dai prelievi e l’elevato numero di specie animali e vegetali a rischio sono soltanto alcune delle criticità da affrontare con urgenza per il benessere del nostro patrimonio ecologico e dell’intera comunità. Ma il quadro che il documento delinea si compone anche di traguardi raggiunti e di evidenti miglioramenti, come la riduzione delle emissioni di gas serra e di alcuni pericolosi inquinanti dell’aria, il numero costantemente in crescita delle certificazioni ambientali, le aree protette marine e terrestri, l’espansione dei boschi.



Le 21 aree tematiche

Ciascuna delle 21 aree tematiche è organizzata con una breve introduzione, un quadro riepilogativo degli indicatori identificati per illustrarla e, per ciascuno di essi, rappresentazioni grafiche e informazioni di approfondimento. Il rapporto delinea le condizioni delle matrici ambientali fondamentali, ne analizza i principali fattori di inquinamento o minaccia, evidenzia l’efficacia degli interventi di tutela adottati in accordo con gli obiettivi normativi fissati e con i principali programmi strategici nazionali, europei e internazionali.



Leggi l’annuario Ispra: https://www.isprambiente.gov.it/file...