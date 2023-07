Completano il CdA della società in house di Minambiente e Infrastrutture Ernestina Sicilia, Paola Scialanga e Massimiliano Panero

Roberto Mantovanelli è il nuovo presidente ed Errico Stravato è il nuovo amministratore delegato della Sogesid, la società di ingegneria e servizi dei ministeri dell’Ambiente e delle Infrastrutture ma il cui azionista unico è l’Economia.

Il consiglio d’amministrazione indicato dall’Economia e Finanze, convocato nel pomeriggio del 21 luglio, ha deliberato il conferimento dei poteri di amministratore delegato a Stravato.

Con Mantovanelli e Stravato sono componenti del consiglio anche Ernestina Sicilia, Paola Scialanga e Massimiliano Panero.

Il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto, ha espresso un benvenuto ai nuovi incaricati e ha ringraziato il consiglio d’amministrazione uscente, guidato da Carmelo Gallo



Mantovanelli

Classe 1980, veronese, di professione Ingegnere, Roberto Mantovanelli è anche presidente di Acque Veronesi, società consortile che gestisce il servizio idrico integrato in 77 comuni della provincia di Verona, e vicepresidente di Aqua Publica Europea (Ape), associazione che riunisce i gestori idrici a proprietà pubblica d’Europa, con lo scopo di promuovere la gestione efficiente del servizio a livello internazionale. È inoltre componente della giunta esecutiva di Utilitalia, la federazione nazionale che riunisce le aziende dei servizi pubblici acqua, rifiuti, energia elettrica e gas.



Stravato

Classe 1963, romano, l'Ingegner Errico Stravato proviene da una lunga esperienza nell'amministrazione comunale di Roma, già direttore del dipartimento programmazione e attuazione urbanistica. Il suo corso professionale si è caratterizzato oltre che nell'amministrazione comunale, anche professionale come direttore tecnico di società di ingegneria, nello sviluppo di programmi complessi urbanistici e infrastrutturali. Già componente del Comitato lavori pubblici della Regione Lazio e del comitato per la qualità urbana ed edilizia del Comune di Roma.



I tre consiglieri

Paola Scialanga, romana, esercita l'attività in studi professionali a Roma e Milano, occupandosi prevalentemente di contenzioso tributario e valutazione di società e gruppi.

Ernestina Sicilia, brindisina, è avvocata e componente del direttivo nazionale dell'Associazione italiana di psicologia giuridica.

Massimiliano Panero, piemontese, è giornalista e amministratore dell'associazione Qualitaly.



Il commento Mantovanelli e Stravato

"Con gratitudine, esprimiamo il nostro ringraziamento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la fiducia accordata. Affrontiamo questa sfida con entusiasmo e piena consapevolezza della rilevanza strategica di Sogesid nell'attuazione di importanti investimenti, in un momento cruciale per il nostro Paese, alla luce delle notevoli competenze e professionalità presenti all'interno dell'azienda, che intendiamo valorizzare al massimo. Il nostro impegno mira a rilanciare la competitività dell'azienda, consentendole di svolgere appieno le sue funzioni strategiche per il conseguimento degli obiettivi stabiliti in collaborazione con tutti gli enti con cui Sogesid collaborerà."