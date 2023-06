L'attivista svedese da cinque anni ogni venerdì abbandonava le lezioni per manifestare davanti alla scuola, dando vita a un movimento internazionale per il clima

"Oggi mi diplomo, il che significa che non potrò più partecipare agli scioperi scolastici per il clima". Lo ha annunciato giorni fa su Twitter l'attivista svedese Greta Thunberg, che ogni venerdì da cinque anni saltava la lezione e si collocava davanti alla scuola con il cartello Skolstrejk för Klimatet, sciopero per il clima. L’idea ha dato vita a un movimento internazionale per il clima.

L'attivista, tuttavia, ha assicurato che continuerà a protestare il venerdì "anche se - ha puntualizzato - tecnicamente non si tratterà di sciopero scolastico".

Thunberg ha ammesso che quando ha iniziato lo sciopero nel 2018 "non avrebbe mai immaginato che avrebbe portato a qualcosa". "Dopo aver scioperato ogni giorno per tre settimane, eravamo un piccolo gruppo di bambini. Abbiamo deciso di continuare a farlo ogni venerdì e l'abbiamo fatto. Ecco come si è formato Fridays For Future”.

"Stiamo ancora andando nella direzione sbagliata, permettendo a chi è al potere di sacrificare le persone emarginate e il pianeta in nome dell'avidità, del profitto e della crescita economica", ha avvertito l'attivista, ribadendo che "ci stiamo rapidamente avvicinando a possibili punti di svolta ecologici e climatici, che sfuggono al nostro controllo".