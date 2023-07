Il composto pericoloso è usato nella fabbricazione di mobili e pavimenti a base di legno, soprattutto pannelli truciolari, ma anche in prodotti tessili e cuoio, parti di veicoli e aerei, schiume, plastica e fibre vetrose

La Commissione ha adottato misure per proteggere meglio le persone dal rischio di cancro introducendo un limite massimo di emissione per la sostanza cancerogena formaldeide in una serie di prodotti di consumo. Le nuove norme stabiliscono un limite di emissione di 0,062 mg/m³ di formaldeide in ambienti chiusi per i principali prodotti che concorrono alle emissioni, come gli articoli e i mobili a base di legno e l'interno dei veicoli stradali. A tutti gli altri articoli, quali tessili, cuoio, plastica, materiali da costruzione o prodotti elettronici, si applicherà un limite di 0,08 mg/m³. Ciò garantirà un elevato livello di protezione della salute umana, limitando nel contempo l'onere socioeconomico e la necessità di cambiamenti tecnologici per un'ampia gamma di industrie e settori.



Nei mobili di pannelli truciolari

È noto che la formaldeide ha proprietà cancerogene e mutagene e presenta un rischio di tossicità e sensibilizzazione della pelle. È usata principalmente nella produzione di resine, termoplastiche e altre sostanze chimiche, utilizzate a loro volta in una serie di prodotti e applicazioni di consumo, come la fabbricazione di mobili e pavimenti a base di legno, che sono le principali fonti di esposizione dei consumatori alle emissioni di formaldeide negli ambienti chiusi. È usata anche in prodotti tessili e cuoio, parti di veicoli e aerei, schiume, plastica e fibre vetrose sintetiche.



Mettersi in regola in tre anni

I produttori di articoli in cui è utilizzata la formaldeide disporranno di 36 mesi per conformarsi alle nuove norme; le parti interessate avranno quindi tempo sufficiente per conformarsi alle prescrizioni, sviluppare metodi analitici per testare le emissioni e sviluppare prodotti privi o a basse emissioni di formaldeide. Ai veicoli si applicherà un limite di 48 mesi. Inoltre l'Agenzia europea per le sostanze chimiche, con il sostegno dell'industria e di esperti, elaborerà orientamenti che agevoleranno l'attuazione armonizzata delle condizioni di prova per misurare le emissioni di formaldeide.



Il documento europeo contro la formaldeide: https://ec.europa.eu/transparency/co...