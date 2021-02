Al Mise conferma per Alessandra Todde, ai trasporti arrivano Bellanova, Morelli e Cancelleri, al Mise confermata Todde con Pichetto Fratin e Ascani

Saranno la pentastellata Ilaria Fontana (nella foto) e la leghista Vannia Gava i sottosegretari chiamati ad affiancare Roberto Cingolani al ministero della Transizione ecologica. Le loro nomine sono state ratificate dal Consiglio dei Ministri.



Per Fontana, membro della Commissione ambiente della Camera, si tratta di una prima nomina, mentre per Vannia Gava è una seconda chiamata, poiché l’esponente della Lega ha già ricoperto il ruolo di sottosegretario all’Ambiente nel primo governo Conte.



Per quanto riguarda le Infrastrutture e trasporti, Teresa Bellanova (Italia Viva) sarà viceministro, così come Alessandro Morelli (Lega) e Giancarlo Cancelleri (M5S). Confermata al Ministero dello Sviluppo economico Alessandra Todde (M5S), affiancata da Gilberto Pichetto Fratin (Forza Italia). che sarà viceministro, e Anna Ascani (Pd).