Una veloce rassegna dei commenti alla Tassonomia Verde: in gran parte non parlano del contenuto della decisione europea

Ecco una veloce rassegna dei commenti dei politici alla Tassonomia Verde europei, commenti dai quali si deduce che gran parte non riguardano il contenuto della decisione europea bensì una posizione politica da esibire agli elettori



Pro nucleare e gas

Mazzetti (Fi): “Su tassonomia vittoria della scienza su ideologia ambientalista”; Fiorini (Lega): “Bene inclusione gas e nucleare”; Fitto: “Bene voto, respinto approccio ideologico”; Della Vedova: “Bene europarlamento su tassonomia con gas e nucleare”; Tajani: “Tappa importante per autonomia energetica”; Meloni: “Non sono contraria al nucleare, credo nel mix energetico”; Carfagna. “Sì a gas e nucleare aiuterà a liberarsi da ricatto russo”; Squeri (Fi): “Bene ok gas e nucleare, ora si corregga errore su auto”; Gava (Mite): “Bene voto Pe, senza nucleare e gas non c'è de carbonizzazione”; Bardi: “Bene Ue, gas lucano direttamente ai cittadini”; Radicali: “Voto Parlamento Europeo atto dovuto”; Gozi (Re): “Sorprende assenza Calenda oggi al Pe”; Danti (Re-Italia Viva): “Pd su tassonomia ha fatto bel gioco, sapeva di non essere determinante”; Mazzetti (Fi): “Vittoria scienza su ambientalismo”; Benifei: “Non è interesse Italia investire gas, in Europa vince la ragione”; Procaccini (Fdi): “Pd e M5s bocciano nucleare e gas favorendo riscaldamento globale”.



Contro nucleare e gas

Braga (Pd): “Con tassonomia brutto segnale su nucleare e gas”; Wwf: “Valutiamo azioni legali contro tassonomia Ue”; Greenpeace: “Azione legale contro commissione Ue su tassonomia”; Transports&Environment: “Disastro per il clima e regalo a Putin”; Girotto (M5S): “Nucleare e gas in tassonomia paradosso inaccettabile”; Muroni: “Ue sceglie il '900, brutta giornata per clima”; Ecco: “Persa occasione chiave per decarbonizzare”; Pignedoli: “Contro dimaiani e Iv, votano con destre”; Vianello (Alt): “Europarlamentari hanno ceduto a lobby”; Smeriglio (S&D): “Grave errore su tassonomia, vincono destre e lobby”; Castaldo-Ferrara (M5S): “Con questa tassonomia vincono le lobby”; D’Amato (Greens): “Gas e nucleare verdi sono schiaffo a Sud Italia”; Corrao (Verdi): “Autogol dell'Europa”.



Nel dettaglio. Ecco alcune voci fra le più interessanti

“Una grande operazione di greenwashing, una presa in giro per gli investitori che credono nella transizione ecologica”. Questa l'opinione della presidente di Banca Etica, Anna Fasano. ”Ora i tantissimi risparmiatori e investitori europei che vorrebbero indirizzare le proprie risorse verso progetti green si troveranno davanti alla concreta possibilità di investire in prodotti che contengono anche azioni di centrali nucleari e aziende che estraggono e trasformano gas fossile”.

Gianni Girotto dei Cinque Stelle: "Come si può pensare di realizzare la transizione energetica e raggiungere gli obiettivi di neutralità climatica puntando su fonti che di sostenibile non hanno nulla? Nucleare e gas fossile nella tassonomia verde Ue (che, lo voglio ricordare, classifica e definisce quali attività economiche possono essere considerate sostenibili) è un ossimoro, un paradosso inaccettabile, una bizzarria che travalica la realtà”.

L'eurodeputato di Renew Europe Nicola Danti (Italia Viva) critica via social il leader di Azione Carlo Calenda, anch'egli europarlamentare. "Carlo Calenda, bene gli studi, ma al Parlamento Europeo abbiamo votato sulla tassonomia, per impedire di bloccare investimenti su nucleare e gas. E tu non c'eri”.

"Il vecchio continente ha scelto il '900 con buona pace delle prossime generazioni. Come se non bastasse, così rischiamo di continuare a finanziare la guerra russa all'Ucraina. Un segnale pessimo per il clima, i diritti e il futuro, che arriva a pochi giorni dalla strage del clima della Marmolada. Così continuano a vincere le lobby e il greenwashing". Così la deputata di FacciamoECO Rossella Muroni.

“È stato respinto un approccio ideologico non utile né sul piano del riscaldamento globale, né su quello della sostenibilità economica. Noi siamo sempre a favore della tutela dell'ambiente, ma non crediamo ad una legislazione che non tenga conto delle reali possibilità di sviluppo delle nostre economie". Così in una nota il copresidente del gruppo ECR-FdI al Parlamento europeo, Raffaele Fitto.

Dice il segretario di +Europa e sottosegretario agli Esteri, Benedetto Della Vedova: “Se la priorità è quella, giustamente, di una rapida fuoriuscita dai combustibili fossili, come riporta l’UNECE, la Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, non sarà possibile raggiungere la decarbonizzazione completa entro il 2050 senza l’utilizzo del nucleare".

"La maggioranza degli europarlamentari ha dimostrato di essere al servizio delle lobby del fossile e del nucleare, vergogna". Lo afferma il deputato di Alternativa Giovanni Vianello. "Nonostante il periodo di siccità - aggiunge - e le tragedie come quella avvenuta sul ghiacciaio della Marmolada dovute alle ondate di calore in tutta Europa, frutto dei cambiamenti climatici, i parlamentari europei chinano la testa alle multinazionali del nucleare e gas che dreneranno per i prossimi 10 anni risorse economiche alle fonti rinnovabili e alla riqualificazione energetica".

“Le lobby del gas fossile e del nucleare hanno ottenuto che vengano dirottati miliardi di investimenti che sono assolutamente necessari per garantire la transizione climatica", protesta Mariagrazia Midulla, responsabile Clima ed Energia del Wwf Italia.

Greenpeace ha annunciato che avvierà un'azione legale contro la Commissione europea. “Stiamo inviando un segnale disastroso agli investitori e al resto del mondo, ovvero che la Ue ora riconosce il gas fossile e il nucleare come investimenti sostenibili. Aprendo la strada a questo atto delegato, la Ue avrà condizioni inaffidabili per gli investimenti verdi nel settore energetico”.