I numeri dell’agenzia regionale nell’annuario delle attività condotte nel 2022

È stato presentato l’Annuario 2023 dei dati ambientali della Toscana, frutto delle attività dell’agenzia regionale di protezione dell’ambiente condotte durante il 2022.



Controllo ambientale

Nell’ambito delle attività di controllo ambientale, che comprendono sia le attività di controllo delle pressioni che il monitoraggio delle matrici ambientali, Arpat provvede alle ispezioni sul territorio toscano, per controllare il rispetto delle norme in materia di tutela ambientale e verificare che le prescrizioni contenute negli atti autorizzativi rilasciati dagli enti competenti siano rispettate dai gestori degli impianti, ed effettua i controlli tecnici che serviranno alle autorità per adottare i provvedimenti necessari alla tutela dell'ambiente.

I controlli ambientali svolti da Arpat nel 2022 sono stati 2.910 di cui 1.048 con sopralluogo per un totale di 2.090 aziende controllate, numeri in aumento rispetto al precedente anno quando erano 2.876 i controlli e 2.080 le aziende ispezionate. La percentuale di ispezioni effettuate nei tempi previsti dalla Carta dei servizi indica un buon risultato (92%), in linea con quanto emerso negli ultimi anni. Il rispetto dei tempi dell’attività è un indicatore nei confronti del quale l’Agenzia è molto sensibile, perché lo considera un indicatore di attenzione nei confronti del cittadino.



Supporto tecnico

Arpat è uno dei soggetti che l’autorità competente (Regione, SUAP, ecc.) è obbligata a interpellare all’interno dei procedimenti amministrativi di rilascio delle autorizzazioni. Fornisce, in base ad una tempistica indicata o dal richiedente stesso o dalla normativa, una valutazione tecnica della conformità alla legislazione ambientale dell’impianto che richiede l’autorizzazione.

I pareri emessi dall’Agenzia nel 2022 sono stati 3.904. Anche in questo caso, la percentuale di pareri forniti nei tempi previsti dalla Carta dei servizi indica un buon risultato (98%), consolidato negli ultimi anni. Il rispetto dei tempi per l’emissione dei pareri è un requisito richiesto all’Agenzia dalla normativa specifica.

Nell’ambito delle funzioni di supporto tecnico scientifico, Arpat interviene in caso di emergenze ambientali per le attività che rientrano nella propria sfera di competenza. Nel 2022 le emergenze ambientali a cui ha dato il proprio contributo sono state 192.



Attività di laboratorio

Ogni anno l’Agenzia effettua migliaia di prove di laboratorio e misure in campo connesse all’attività di controllo mediante ispezioni (verifica del rispetto dei limiti di legge) e di monitoraggio ambientale. Nel 2022 i campioni analizzati sono stati 16.275, per un totale di 498.039 parametri determinati.

Poiché da questa attività possono scaturire sanzioni, comunicazioni all’Autorità giudiziaria o determinazioni degli enti competenti, Arpat è molto attenta a monitorare la qualità dei dati forniti confrontando anche il proprio operato con quello di altri laboratori e ricevendo un riscontro sull’affidabilità delle proprie prestazioni o sulla necessità di indagare su potenziali problemi. Nel 2022 i laboratori di Arpat hanno partecipato a 180 confronti interlaboratorio sottoponendo 1.726 parametri a interconfronto, ottenendo un esito accettabile per 1.701 di essi (99%).

La percentuale di parametri sottoposti a confronti interlaboratorio con esito accettabile è del 98% ed indica un buon risultato, consolidato da tempo. Un’elevata percentuale di parametri che superano i confronti interlaboratorio è infatti indice di affidabilità del dato analitico fornito da Arpat. Rappresenta inoltre una delle principali modalità con cui l’Agenzia tiene sotto controllo i metodi di prova e misura utilizzati sia nel controllo mediante ispezioni che nel monitoraggio ambientale.



Per saperne di più: https://www.arpat.toscana.it/notizie...