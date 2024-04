I ministri europei dell’ambiente si sono riuniti a Bruxelles l’altra settimana. Tutti i documenti. Un impegno contro la moda usa-e-getta per ridurre gli scarti tessili

Direttiva quadro sui rifiuti, la lotta contro le microplastiche, ridurre lo spreco di cibo, ma anche il clima e il monitoraggio delle foreste. Ecco la sintesi del consiglio Ambiente che ha riunito l’altra settimana i ministri europei dell’Ambiente.



Direttiva quadro sui rifiuti

I ministri dell'Ambiente discutono la proposta della Commissione di rivedere la direttiva quadro sui rifiuti, concentrandosi sui settori tessile e alimentare. L'obiettivo generale della proposta è ridurre gli impatti ambientali e climatici associati alla produzione e alla gestione dei rifiuti tessili e alimentari.

Per quanto riguarda i prodotti tessili, la proposta introduce regimi obbligatori e armonizzati di responsabilità estesa del produttore in tutta l'Ue, in modo che i produttori coprano i costi della gestione dei rifiuti tessili. Le norme proposte mirano inoltre a garantire che i prodotti tessili usati siano sottoposti a una cernita in vista del loro riutilizzo e che ciò che non può essere riutilizzato sia riciclato, in linea con la "gerarchia dei rifiuti".

La proposta fissa inoltre obiettivi giuridicamente vincolanti di riduzione dei rifiuti alimentari per gli Stati membri, da conseguire entro il 2030 per contribuire agli impegni assunti dall'UE nell'ambito degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Inoltre, la direttiva modificata impone agli Stati membri di rivedere e adattare i rispettivi programmi nazionali di prevenzione dei rifiuti alimentari al fine di conseguire tali obiettivi.

I ministri discuteranno del livello di ambizione degli obiettivi di riduzione dei rifiuti alimentari per il 2030 e dell'efficacia della responsabilità estesa dei produttori tessili nel contrastare l'impatto ambientale dei rifiuti tessili.



Ridurre l'inquinamento da microplastiche

I ministri hanno esaminato la proposta della Commissione relativa alla prevenzione delle dispersioni di pellet di plastica nell'ambiente. La proposta di regolamento mira a ridurre l'inquinamento da microplastiche, contrastando in particolare il rilascio non intenzionale di microplastiche derivante dalla manipolazione dei pellet di plastica.

La proposta stabilisce l'obbligo generale, per gli operatori e i vettori dell'Ue e dei paesi terzi, di prevenire le dispersioni di pellet di plastica e include le migliori pratiche di manipolazione per gli operatori, un sistema di certificazione obbligatorio e una metodologia armonizzata per stimare l'entità della dispersione.

I ministri hanno discusso la proposta per decidere, in particolare, se ritengono che le disposizioni siano adeguate e per valutare la proposta di regolamento per quanto riguarda la responsabilità attribuita ai diversi attori pubblici e privati. Bisogna valutare inoltre la necessità di includere misure relative al trasporto marittimo, che non è contemplato dalla proposta presentata dalla Commissione.



Traguardo climatico per il 2040

I ministri Ue dell'Ambiente hanno commentato la recente comunicazione della Commissione sul traguardo climatico dell'Ue per il 2040. Nella comunicazione, la Commissione raccomanda di ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra dell'Ue del 90% entro il 2040 rispetto al 1990. Il traguardo raccomandato rappresenta una tappa intermedia nel percorso verso il conseguimento dell'obiettivo della neutralità climatica nell'Ue entro il 2050, come stabilito dalla normativa dell'UE sul clima. In particolare, i ministri hanno discusso le modalità con cui l'Ue dovrebbe perseguire la transizione verso la neutralità climatica e su quali saranno le condizioni favorevoli importanti per lo sviluppo di un quadro post-2030. Inoltre di quali settori presentano le maggiori potenzialità per contribuire alla transizione.



Proposta di regolamento sul monitoraggio delle foreste europee https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2023)728&lang=en

Proposta di revisione della direttiva quadro sui rifiuti https://environment.ec.europa.eu/pub...

Ridurre le perdite e gli sprechi alimentari https://www.consilium.europa.eu/it/p...

Proposta di regolamento contro le microplastiche: https://environment.ec.europa.eu/str...