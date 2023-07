Presentata l'anteprima del dossier Mare Monstrum. Per numero di illeciti e di reati la regione peggiore è la Campania seguita da Puglia, Lazio, Calabria e Sicilia. Sesta l’Emilia-Romagna

La pressione illegale insiste sull'ecosistema marino del nostro Paese: nel 2022 lungo le coste italiane sono state 13.229 le infrazioni contestate, pari a 1,8 violazioni per ogni chilometro di costa. Lo afferma la nuova edizione del dossier Mare Monstrum della Legambiente, rapporto dedicato ai fenomeni d'inquinamento del mare per la gestione dei rifiuti, gli scarichi in mare e la cattiva depurazione.

Il dossier è realizzato con i dati di forze dell'ordine e delle capitanerie di porto. I dati analizzati sono relativi al numero dei reati, delle persone denunciate o arrestate, dei sequestri penali e del loro valore, degli illeciti e delle sanzioni amministrative.



Più illeciti, meno reati

Nel 2022 lungo le coste italiane sono state 13.229 le infrazioni contestate, pari a 1,8 violazioni per ogni chilometro di costa. Crescono nel 2022 gli illeciti amministrativi, pari a 8.499 (+24,2% rispetto al 2021) e le sanzioni amministrative, 8.935 quelle comminate (+ 47,7% rispetto al 2021).

In diminuzione, invece, il numero di reati (4.730, -32,9% sul 2021) e il numero delle persone denunciate o arrestate (4.844, -43,6% rispetto al 2021) e quello dei sequestri (1.623, -51,7% rispetto il 2021), per un valore economico di oltre 385 milioni di euro.



Peggiore la Campania

La Campania si conferma prima in classifica: nel 2022 ha contato 1.245 reati e da sola rappresenta il 26,3% del totale nazionale. Le persone denunciate e arrestate sono state 989, i sequestri 496, gli illeciti amministrativi 1.273 (+45,7% rispetto al 2021) e le sanzioni 1.247 (+42,7% rispetto al 2021).

Al secondo posto per numero di reati sale la Puglia (l'anno scorso quarta) che nel 2022 ha contato 559 reati, pari all'11,8% del totale nazionale.

Segue il Lazio con 539 reati (11,4% del totale) ma che si piazza al secondo posto come numero di persone denunciate e arrestate (673) e sequestri (216 quelli eseguiti). La Calabria (seconda come illeciti amministrativi e sanzioni, rispettivamente 1.018 e 1.062) sale al quarto posto con 344 reati, seguita dalla Sicilia, che con 336 reati scende di due posizioni rispetto alla classifica del 2021. Sesta l'Emilia-Romagna con 271 reati.

L'incidenza dei reati connessi al mare inquinato in Campania, Puglia, Calabria e Sicilia sale dal 51,8% del 2021 al 52,5% del 2022.