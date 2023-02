Valgono 12 miliardi di euro i costi evitati del gas, secondo un nuovo rapporto pubblicato dal think tank energetico Ember, grazie a eolico e solare che hanno raggiunto per la prima volta un quinto della produzione di energia elettrica dell'Ue nel 2022

A un anno dall'invasione russa dell'Ucraina il Presidente Vladimir Putin ha involontariamente accelerato la transizione energetica, spingendo i Paesi dell'Ue a ridurre la loro dipendenza dai combustibili fossili a favore delle energie rinnovabili a basso costo. Una nuova analisi di Zero Carbon Analytics mostra che l'Ue ha già sostituito quasi il 75% delle importazioni di gas fossile russo, mentre la domanda totale di gas è scesa del 10% nei primi nove mesi del 2022. Entro il 2030 si prevede un ulteriore calo del 43% in tutto il blocco. Nel frattempo, secondo Transition Zero, i risparmi sui costi offerti dalle energie rinnovabili e dallo stoccaggio rispetto al gas fossile sono raddoppiati con l'invasione della Russia. "Prima dell'invasione dell'Ucraina - conferma Fatih Birol, Direttore esecutivo dell’Agenzia internazionale dell’energia - la Russia era di gran lunga il più grande esportatore di petrolio e gas naturale sui mercati mondiali. Da allora, la sua posizione si è fortemente ridimensionata. I flussi via gasdotti russi verso l'Europa sono crollati dell'80% in un solo anno. Le esportazioni di petrolio verso i mercati globali sono diminuite solo leggermente, ma la maggior parte di esse viene venduta con forti sconti, con un numero sempre minore di acquirenti nelle economie avanzate. Allo stesso tempo, le alternative più pulite ai combustibili fossili russi stanno crescendo rapidamente, mentre i governi cercano di rafforzare la loro sicurezza energetica in mezzo alla crisi”.



L’analisi

Dopo un aumento della produzione di energia elettrica a carbone all'inizio del 2022, anche l'uso del combustibile fossile più inquinante è in calo. L'Ue ha importato 22 milioni di tonnellate di carbone in più nel 2022 come parte di una strategia di emergenza, ma due terzi sono rimasti inutilizzati. L'impennata dei prezzi dell'energia dopo l'invasione ha offerto ai politici la più urgente chiamata all'azione. L'Ue ha speso 252 miliardi di euro per le importazioni di gas fossile nei primi nove mesi del 2022, con un aumento di quasi il 300% rispetto all'anno precedente. Questi costi vertiginosi hanno fatto lievitare i guadagni delle major petrolifere europee. Questi numeri sono stati raggiunti grazie all'impennata delle bollette energetiche che, secondo uno studio pubblicato su Nature Energy, potrebbe spingere fino a 141 milioni di persone in più nel mondo verso la povertà estrema. Nonostante l’evidente necessità di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, alcuni governi continuano a sfidare la logica, costruendo altre infrastrutture di gas fossile che minacciano di far deragliare le ambizioni climatiche dell'Europa e si areneranno molto prima della fine del loro ciclo di vita. La capacità di GNL in fase di sviluppo nell'Ue, infatti, potrebbe fornire il 65% in più di gas rispetto a quello fornito dalla Russia alla fine del 2022.



Le parole di Timmermans

Il presidente russo Vladimir Putin ha inconsapevolmente accelerato la transizione verde dell'Unione europea con la sua guerra in Ucraina, con il blocco di 27 nazioni che hanno ridotto la loro dipendenza dai combustibili fossili russi e aumentato l'uso di energia rinnovabile nell'ultimo anno. Lo ha affermato il vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Frans Timmermans, responsabile del Green Deal Ue.

"L'Unione europea ora capisce che l'aumento della nostra sovranità energetica può passare solo attraverso le rinnovabili perché abbiamo pochissimo gas rimasto, quasi non abbiamo più carbone e non abbiamo petrolio", ha affermato il commissario. Parlando nel corso di un'intervista con l'Associated Press prima del primo anniversario dell'invasione russa di venerdì, Timmermans ha affermato che Putin ha completamente sottovalutato la resilienza dell'Ue quando Mosca ha interrotto la maggior parte dei flussi di gas naturale verso l'Europa durante la guerra, una strategia che i leader europei hanno definito ricatto energetico. “Ha detto pubblicamente che quest'inverno gli europei sarebbero congelati e sarebbero morti di fame”, ha detto Timmermans. “Bene, non ci siamo né congelati né siamo morti di fame perché la nostra produzione di cibo era a livelli elevati. Non c'erano carenze. E sulla nostra energia siamo riusciti a fare in modo che non usasse quest'arma in modo efficace".