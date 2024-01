L’Iva passa dal 5 al 10% o al 22% e l’effetto si sentirà in quasi tutti i bilanci condominiali (riscaldamento più acqua calda)

Viene cancellato un sussidio ai petrolieri. Dal 1° gennaio 2024 il gas metano (e anche il teleriscaldamento nonché l’energia termica prodotta con questo combustibile) è più caro per tutti: utenze civili (con impatti negativi sui preventivi condominiali), commerciali, industriali. E questo perché l’Iva raddoppia passando dal 5 al 10% o arriva addirittura al 22% (a seconda dei contratti e delle tipologie). In particolare, si torna al regime ordinario: per il gas a uso civile si applica l’aliquota ridotta al 10% solamente per i primi 480 metri cubi l’anno, poi la percentuale è al 22%, come per l’industria. Il che si sentirà in quasi tutti i bilanci condominiali (riscaldamento più acqua calda) nell’anno 2023-2024.

Intervento costoso e osteggiato dalla UE

Ci hanno provato in tanti, e in tutti i modi, a prorogare lo “sconto Iva” per il gas metano che aveva dimezzato l’imposta nell’autunno di un anno fa, quando i prezzi erano alle stelle e il governo di Giorgia Meloni era dovuto intervenire per cercare di contenere l’inflazione galoppante.

Ma il titolare dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, questa volta è stato irremovibile: la condizione di miglior favore è terminata inderogabilmente il 31 dicembre 2023. Il ministro ha avuto buon gioco a bloccare tutti i tentativi per almeno due motivi: l’intervento non soltanto «è costoso» ma ha ricevuto la «contrarietà della Commissione Ue perché non è una misura selettiva».

Malgrado la discesa dei prezzi del metano pagheremo dunque di più il gas nei prossimi mesi. E si annuncia una stangata già a partire da gennaio. A pesare sarà anche il freddo che farà e, come annunciato in questi mesi, l’addio al mercato tutelato per milioni di famiglie.