Due pozzi offshore ripristinati dalla piattaforma mobile Key Manhattan. Un intervento di sei mesi finalizzato all’aumento dei volumi di gas

Eni rafforza la produzione di gas offshore in Calabria. Sono infatti terminate le operazioni della compagnia nazionale di ripristino dei due pozzi di metano al largo del mare di Crotone e di potenziamento di un terzo giacimento. Lo leggiamo sulla cronaca locale della Gazzetta del Mezzogiorno. Tra il 10 e 15 luglio, l’impianto di perforazione di jack-up "Key Manhattan", lascerà così le acque pitagoriche per consentire ad Eni di aumentare le attività d'estrazione di gas naturale. Si chiude così un lungo iter che ha visto il Cane a sei zampe scegliere Crotone per rafforzare la produzione di idrocarburi sfruttando i giacimenti “offshore” già esistenti dopo la decisione dell'Italia di tagliare l'approvvigionamento di gas dalla Russia all'indomani dell’invasione dell’Ucraina (febbraio 2022) da parte delle truppe di Putin.

Aumenta la produzione

Lo scorso 3 gennaio, l'unità mobile di proprietà dell’azienda Shelf Drilling con sede a Dubai è approdata nel mare antistante alla città per permettere all'impresa petrolifera di incrementare – si stima - fino a 500 milioni di metri cubi standard i volumi di metano da portare in superficie.

In sei mesi, la Key Manhattan ha operato in uno specchio d’acqua di 3mila metri quadrati a fianco della piattaforma Hera Lacinia Beaf (che insiste sulla concessione di idrocarburi D.C1.AG), la struttura reticolare a quattro gambe che tramite condotte sottomarine trasferisce il gas naturale nella centrale gas di Crotone per essere trattato e successivamente immesso nella rete nazionale.