Secondo i dati provvisori della rilevazione MISE, il fabbisogno è sceso anche nei primi undici mesi: la diminuzione è dell’1,1%. Aumentano però le immatricolazioni auto

Calano a novembre i consumi petroliferi italiani: sono infatti ammontati a 4,8 milioni di tonnellate, con un decremento del 3,6% (-182.000 tonnellate) rispetto allo stesso mese del 2018. Male i consumi di carburanti autotrazione (benzina+gasolio), con un giorno lavorativo in meno, sono risultati pari a 2,4 milioni di tonnellate, di cui 0,5 milioni di benzina e 1,9 milioni di gasolio, con una diminuzione del 5,2% (-133.000 tonnellate) rispetto allo stesso mese del 2018. In particolare: la benzina totale ha mostrato un calo del 3,7% (-21.000 tonnellate) rispetto a novembre 2018, mentre la benzina venduta sulla rete del 4,1%; il gasolio autotrazione evidenzia un decremento del 5,7% (-112.000 tonnellate) rispetto a novembre 2018, così come il gasolio venduto sulla rete del 6,2%. Tra i prodotti con un segno positivo sono da segnalare i lubrificanti (+7,0%) e il carboturbo (+5,0%).

Immatricolazioni e carburanti alternativi - Nel mese di novembre le immatricolazioni di autovetture nuove hanno evidenziato un incremento del 2,3%. In particolare, quelle a benzina sono arrivate al 46% (era il 41% a novembre 2018), mentre quelle diesel, in calo meno sostenuto rispetto agli ultimi mesi, hanno rappresentato il 36,6% del totale (era il 44,8% a novembre 2018). Quanto alle altre alimentazioni, nel mese considerato il peso delle auto a Gpl è stato del 6,4%, quello delle ibride del 7,6%, quello a metano del 2,7% e quello delle elettriche dello 0,7%.

Primi undici mesi 2019 - Da gennaio a novembre i consumi petroliferi italiani sono ammontati a 55,2 milioni di tonnellate, con un decremento dell’1,1% (-587.000 tonnellate) rispetto allo stesso periodo del 2018. I consumi di carburanti autotrazione (benzina+gasolio) sono risultati pari a 28,6 milioni di tonnellate, con un decremento dell’1,0% (-292.000 tonnellate) rispetto allo stesso periodo del 2018. In particolare, rispetto allo stesso periodo 2018: la benzina totale non ha mostrato variazioni, la benzina venduta sulla rete ha mostrato un incremento dello 0,3%; il gasolio autotrazione ha evidenziato una diminuzione dell’1,3% mentre il gasolio venduto sulla rete un decremento dello 0,6%. Nei primi undici mesi le immatricolazioni di autovetture nuove hanno evidenziato un calo dello 0,6%. Quelle diesel hanno rappresentato il 40,2% del totale (era il 51,6% nei primi undici mesi 2018), mentre quelle a benzina il 44,1% (era il 35,1% a novembre 2018). Quanto alle altre alimentazioni, nel periodo considerato il peso delle auto a Gpl è stato del 7,1%, quello delle ibride del 6%, quello a metano del 2% e quello delle elettriche dello 0,6%.