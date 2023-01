La precedente gestione aveva chiuso a fine anno: oggi il Comune propone un prezzo alla pompa più vantaggioso della media

È entrato in funzione nel comune molisano di Petrella Tifernina un distributore carburanti self-service di proprietà comunale. Lo ha annunciato su Facebook il sindaco del paese in provincia di Campobasso, Alessandro Amoroso.



Aveva chiuso a fine anno

Si tratta dell'unica stazione di rifornimento di Petrella, mille abitanti, la cui precedente gestione aveva comunicato la chiusura dell'impianto il 31 dicembre 2022. Il Comune ha acquisito l'impianto e propone un prezzo alla pompa più vantaggioso della media, come aveva già chiarito il sindaco quando, a ottobre scorso, il Consiglio comunale ha approvato l'acquisizione della stazione di benzina. "Non vogliamo trasformare la stazione di servizio in un'attività economica - ha detto Amoroso - , ma in un servizio ai cittadini del nostro comune e dei centri limitrofi". I ricavi saranno destinati a piccoli investimenti in paese.

Un servizio che non ha prezzo

Pubblicato anche il prezzo medio alla pompa rilevato dal Mise. "Fare rifornimento a casa tua - si legge ancora nel post del sindaco di Petrella - significa mantenere in vita un servizio che non ha prezzo". Numerosi i commenti di apprezzamento per l'iniziativa che compaiono sotto il post.