Il rincaro dei primi tre mesi dell’anno è dovuto soprattutto alla variazione della componente Ppe e anche alle dinamiche dei prezzi del gas sul mercato all’ingrosso: pesano l’instabilità geopolitica e le temperature invernali. La spesa nell’anno scorrevole sarà pari a 523 € (-2,1%)

Anno nuovo, bolletta elettrica ancora in aumento. Nel primo trimestre del 2025, la bolletta elettrica per il cliente vulnerabile servito in maggior tutela aumenta del 18,2%. Dal 1° luglio scorso il servizio è disponibile per i soli clienti vulnerabili e cioè coloro che si trovano in almeno una delle condizioni tra: più di 75 anni, percettore di bonus sociale, soggetto con disabilità (art. 3, L. 104/92), residente in un modulo abitativo di emergenza o isola minore non interconnessa, utilizzatore di apparecchiature salva-vita. Nel servizio di maggior tutela sono attualmente serviti circa 3,4 milioni di clienti. Si ricorda che tutti i clienti vulnerabili, anche quelli attualmente nel mercato libero, hanno il diritto di passare alla maggior tutela.



Le cause dell’aumento

L’aumento per il prossimo trimestre è riconducibile a diversi fattori, il primo dei quali è l’aumento della componente Ppe, cioè quella voce della bolletta che compensa gli scostamenti tra il prezzo trimestrale preventivo a cui l’Acquirente Unico prevede il prezzo cui acquisterà l’elettricità alla borsa elettrica del Gme e, poi, il prezzo effettivo d’acquisto. Ci sono anche il perdurare delle tensioni geopolitiche in alcune aree strategiche e il rialzo stagionale dei prezzi all’ingrosso dell’energia elettrica, correlato alle quotazioni del gas naturale in vista della stagione invernale. L’analisi delle singole componenti evidenzia che l’aumento della spesa è principalmente dovuto ai costi di acquisto dell’energia elettrica e alle relative perequazioni (complessivamente +16%) e ai costi di dispacciamento (+2,4%). Le variazioni delle altre voci si compensano sostanzialmente tra loro: gli oneri generali di sistema registrano una diminuzione del 2,7%, mentre la spesa per il trasporto e gestione del contatore segna un aumento del 2,5%.

Nonostante gli aumenti, la spesa annuale per l’utente tipo vulnerabile in regime di Maggior Tutela si attesterà a 523 euro nel periodo compreso tra il 1° aprile 2024 e il 31 marzo 2025. Tale valore rimane inferiore del 2,1% rispetto ai 534 euro registrati nel periodo precedente (1° aprile 2023 - 31 marzo 2024).



Il testo dell’Autorità dell’energia https://www.Arera.it/fileadmin/alleg...