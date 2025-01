Le interruzioni di corrente sono avvenute lo scorso agosto alla fine dell'inverno dell'emisfero australe in alcuni casi durate più di 15 giorni. All’origine dei blackout ci sarebbero alcune tempeste

Il governo cileno ha multato l'unità locale del distributore di energia elettrica facente capo al gruppo Enel per 19 milioni di dollari a causa di prolungate interruzioni di corrente avvenute nel 2024.

In un comunicato, il governo ha dichiarato di aver irrogato la multa all'azienda a seguito di quattro infrazioni commesse, lo scorso agosto, e dovute a forti tempeste alla fine dell'inverno dell'emisfero australe che hanno provocato prolungate interruzioni di corrente, in alcuni casi durate più di 15 giorni.



Che cos’è successo

Il regolatore elettrico cileno Sec ha dichiarato che l'azienda non ha mantenuto correttamente le sue infrastrutture, ha impiegato troppo tempo per ripristinare l'energia, non ha fornito informazioni al governo e non aveva un sistema adeguato per ricevere i reclami dei clienti o le segnalazioni di interruzione.

La Sec ha fatto notare che sta anche conducendo un'indagine separata, e un processo sanzionatorio, sull'unità Enel in relazione alle interruzioni.

“Ci auguriamo che non solo Enel, ma tutte le aziende, si rendano conto che devono rispettare i regolamenti e capire che in Cile nessuno è al di sopra della legge”, ha dichiarato il ministro dell'Energia Diego Pardow. Marta Cabeza, responsabile della Sec, ha dichiarato di sperare che la multa incoraggi Enel a migliorare il servizio e a prendere le misure necessarie per prevenire simili interruzioni nella stagione invernale 2025. Dopo aver appreso della multa, Enel ha affermato di aver agito nel rispetto della legge durante le interruzioni, aggiungendo che avrebbe studiato la decisione del governo e avrebbe esercitato tutte le opzioni consentite dalla legge.