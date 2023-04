Cresce bene la benzina mentre il diesel è stabile. Forte aumento del carburante per aerei e tiene bene anche il Gpl

Sono aumentati dell’1,1% a marzo i consumi petroliferi totali. Lo rileva Unem secondo cui sono stati pari a quasi 4,9 milioni di tonnellate, in aumento di 51.000 tonnellate rispetto a marzo 2022. Un risultato complessivamente in linea con le attese di crescita contenuta. Benzina e gasolio insieme, a parità di giorni lavorativi, sono aumentati del 2% rispetto allo stesso mese del 2022 (+52.000 tonnellate).



Bene la benzina e aerei

La sola benzina ha mostrato una crescita del 9,5%, a conferma della prevalenza delle motorizzazioni a benzina, soprattutto nelle versioni ibride, nelle nuove immatricolazioni, mentre il gasolio autotrazione è stato sostanzialmente stabile (-0,3%). La flessione registrata sull’extra-rete (-5,3%) è stata in parte bilanciata dalla rete (+1,9%). Il carburante per aerei ha rilevato un ulteriore incremento (+29,2%) a conferma del trend di ripresa sia del traffico passeggeri che merci.



Tiene il Gpl

Rimanendo nell’ambito dei trasporti, va rilevata la buona tenuta del Gpl auto (+2,4%) e la crescita dei bunker (+5,8%). Deciso rimbalzo dei consumi per la produzione elettrica (+28,6%) e di olio combustibile Btz per la termoelettrica (+209%) sostenuti dalle politiche di passaggio a combustibili alternativi al gas naturale. Progresso anche per i bitumi (+28,6%), anche più consistente rispetto a quello già rilevante di febbraio. Tra gli altri prodotti, si segnalano il calo stagionale del gasolio per uso riscaldamento (-28,2%) e dei lubrificanti (-5,7%). Nuova flessione anche per la carica petrolchimica netta (-36,6%) .



Previsioni e immatricolazioni

Per il mese di aprile 2023, si stima un miglioramento dei consumi complessivi, sostenuti dal comparto della mobilità, positivamente influenzata dalle diverse festività e dalla tendenza, rilevata anche in marzo, di una maggiore mobilità stradale nei giorni festivi e prefestivi. Quanto alle nuove vetture immatricolate a marzo 2023, quelle ad alimentazione “tradizionale” (56,4%) ed ibride HEV (34,4%) raggiungono un peso complessivo di circa il 91% in linea con il dato di marzo 2022.