Benzina e gasolio insieme hanno mostrato una crescita di circa il 126%, mentre il carburante per aerei è cresciuto del 280%

Ad aprile forte recupero per i consumi petroliferi, che fanno segnare un +48,6%, incremento che risente del fatto che ad aprile 2020, in pieno lockdown, si toccò il livello di consumi più basso degli ultimi 50 anni. Se il confronto viene fatto con aprile 2019, infatti, il dato si trasforma in un calo di oltre il 15%. Lo evidenziano i dati di Unem.

Meno restrizioni

I consumi hanno risentito, da una parte, dei tre giorni di stop generalizzato in concomitanza delle festività pasquali, dall’altra, del progressivo allentamento delle misure restrittive, con il passaggio di molte zone da “rosse” ad “arancione” e poi “gialle”. Se ad inizio mese le prime rappresentavano oltre il 71% dei volumi erogati nel 2019 sul territorio nazionale, a fine mese risultavano di poco superiori al 3%.



Tutti i dati in crescita

Benzina e gasolio, insieme, hanno mostrato una crescita di circa il 126%, mentre quella del carburante per aerei è stata del 280%; anche in questo caso gli incrementi risentono del confronto con un aprile 2020 particolarmente negativo. Se il confronto viene fatto con il 2019, benzina e gasolio fanno segnare ancora un -15%, l’avio un -71%. In deciso aumento lubrificanti (+168,4%) e bitume (+66%), entrambi con livelli di consumo superiori a quelli di aprile 2019.



Ottimismo per maggio

Per il mese di maggio 2021, la previsione è di recuperare circa 1 milione di tonnellate rispetto alle 1,7 perse a maggio 2020. Deciso balzo per le immatricolazioni di auto che, nonostante la forte crescita delle ibride, per il 65% sono ad alimentazione “tradizionale”. Nuova entrata nella rilevazione per le immatricolazioni di TIR a GNL, che ad aprile sono state 204 rispetto alle circa 40 dello scorso anno (+410%).



Avio: -71% rispetto al 2019

Il carburante per aerei fa segnare un incremento, ma unicamente per effetto del confronto con la situazione di quasi totale blocco dell’aviazione civile di aprile 2020. Nel confronto più corretto verso aprile 2019, i volumi risultano ancora inferiori di circa il 71%, essendo ancora molto forti gli effetti della crisi pandemica su questo prodotto. Si segnalano decisi aumenti per tutti gli altri principali prodotti, data anche l’eccezionalità dell’aprile 2020, salvo che per i gasoli per uso da riscaldamento (-45,5%) ed agricolo (-25,7%). Tra i prodotti in crescita, va rilevato anche ad aprile quello sia dei lubrificanti (+168,4%) che del bitume (+66%), entrambi con livelli di consumo superiori a quelli di aprile 2019, che riflettono la ripresa delle attività nei rispettivi canali di consumo. Segnali positivi, ma meno consistenti, anche per il bunker (+20,6%) e il Gpl (+47,2%).