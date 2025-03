Approvato dalla Via l’ampliamento di oltre il 4,5 % dell’intera capacità di stoccaggio della concessione in condizione di pressione massima.

È stata approvata dal ministero dell’Ambiente la proposta di ampliamento della capacità di stoccaggio sotterraneo di Fiume Treste, l’impianto di stoccaggio gas di proprietà di Stogit (Snam) che si trova a Cupello (Chieti). Il progetto prevede l’aumento della pressione di stoccaggio del 10%, corrispondente ad un incremento di circa il 4,53%, dell’intera capacità di stoccaggio della concessione in condizione di pressione massima pari a quella originaria di giacimento. Le infrastrutture di superficie della Concessione Fiume Treste Stoccaggio sono ritenute compatibili all’esercizio dello stoccaggio del livello C2 a condizioni di sovrappressione pari al 110% di quella originaria di giacimento e pertanto non sono necessarie modifiche agli impianti esistenti.



Cosa cambierà

Lo sviluppo della concessione richiederà inoltre l’adeguamento dell’esistente impianto di trattamento gas, consistente nell’installazione di due nuove colonne di disidratazione gas, e l’installazione di un nuovo rigeneratore da 200 m3/g, che costituirà un nuovo punto di emissione, e la perforazione di 4 nuovi pozzi denominati San Salvo 96 or, San Salvo 97 or, San Salvo 98 or e San Salvo 99 dir, che verranno realizzati a partire dalle esistenti aree pozzo San Salvo 6 e San Salvo 13 (dislocate nel Comune di Cupello, in Abruzzo), opportunamente adeguate allo scopo. Con tale adeguamento la capacità massima dell’impianto di trattamento passerà da 72*106 m3/g a 88*106 m3/g. I quattro nuovi pozzi sopracitati verranno collegati all‘impianto di trattamento utilizzando condotte esistenti.



Il sito e la posizione Stogit

Fiume Treste è uno dei nove siti di stoccaggio presenti in Italia e ha iniziato l'attività nel 1982, con un ampliamento nel 1991; 54 pozzi, con una profondità di 1.200 metri (le cavità sotterranee nelle quali si stocca il gas si estendono sotto il fiume Treste fino a Furci e, dall’altro lato, in Molise), la potenza di compressione è di 61,75 MW, portata massima in erogazione di 72 milioni di standard metri cubi al giorno. Di proprietà del gruppo Snam, è il più grande campo di stoccaggio gas del Nord Europa. Proprio un anno fa si era verificato un incendio https://www.e-gazette.it/sezione/ene... in questo impianto.