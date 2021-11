Gazprom aveva annunciato alla Moldavia che, in caso di mancato pagamento da parte loro, avrebbe potuto interrompere i rifornimenti di gas in 48 ore

La Moldavia ha saldato il suo debito col gigante russo Gazprom per un importo di 75 milioni di dollari: lo ha dichiarato il presidente del consiglio d'amministrazione di Moldovagaz, Vadim Cheban, ripreso dall'agenzia Interfax. È stato precisato che la società "ha trasferito il pagamento per il gas naturale consumato a ottobre e nella prima metà di novembre di quest'anno".



A rischio le forniture

Secondo quanto riportato dall'Afp, all’inizio della scorsa settimana Gazprom aveva dichiarato di aver annunciato alla Moldavia di essere pronta a interrompere i rifornimenti di gas in 48 ore se questa non avesse pagato le forniture. Mercoledì - sottolinea sempre l'Afp - il colosso russo aveva poi affermato di aver accettato di posticipare la scadenza del pagamento. A fine ottobre Moldavia e Gazprom hanno esteso il contratto di fornitura del gas di cinque anni dopo una situazione di stallo.



A ottobre lo stato d’emergenza

IN ottobre la Moldavia aveva dichiarato lo stato di emergenza nel tentativo di assicurare al Paese gas naturale meno costoso dall'Europa, dopo l'aumento del prezzo del gas russo. Secondo l'Afp, Gazprom aveva portato i prezzi dai 550 dollari per mille metri cubi di settembre ai 790 dollari di ottobre, un livello che il vice-premier moldavo Spinu aveva definito "non giustificato e non realistico".