L’arbitrato del consiglio dei ministri ha superato il dissenso espresso dalla sovrintendenza e dal Comune per un impianto gnl per autotrazione sul Terrapieno di Marisabella. Via libera anche a un eolico e un agrivoltaico in Basilicata

Nel dissidio fra organismi pubblici diversi si è reso necessario l’arbitrato del Governo, il quale ha scavalcato il parere contrario di soprintendenza e del comune di Bari e approva il gnl al porto pugliese. Il consiglio dei ministri su proposta di Giorgia Meloni ha deliberato – apprendiamo da Radiocor - "il superamento del dissenso espresso dalla Soprintendenza per la Città Metropolitana di Bari e dal Comune di Bari in merito al progetto concernente Lavori di realizzazione di un impianto di distribuzione di gas naturale liquido (gnl) per autotrazione alimentato da serbatoio criogenico di gnl sul Terrapieno di Marisabella del Porto di Bari".



Via libera anche a eolico e agrivoltaico

I pareri divergenti fra diversi organi pubblici ha richiesto la decisione finale del Governo anche per altri progetti. Il consiglio dei ministri ha anche deliberato "il giudizio positivo di valutazione di impatto ambientale per la realizzazione di un impianto eolico denominato Santa Irene e delle opere di connessione, da realizzarsi nel comune di Melfi (PZ)" e ha espresso un giudizio positivo di valutazione di impatto ambientale anche sul progetto di impianto agrivoltaico, denominato Agrivoltaico Piani Gorgo Pezza Chiarella, comprensivo di opere di connessione, nel Comune di Oppido Lucano (Potenza), di potenza complessiva pari a 16.833,10 KW.