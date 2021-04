Il veicolo Finavias controllerà ora il 36% dell’operatore gas del secondo operatore della distribuzione gas in Italia controllato da F2i

Si rafforza la partnership tra F2i SGR e Finavias, veicolo controllato dai fondi APG e Ardian, su 2i Rete Gas, secondo operatore in Italia nella distribuzione del gas, che conta circa 4,5 milioni di clienti in tutto il Paese, un fatturato di 718 milioni a fine 2020, 2mila dipendenti ed è attiva nella gestione della rete gas, nel dispacciamento e nella commercializzazione.

Finavias al 36%

La società è entrata a far parte del portafoglio di F2i SGR nel 2009, quando il fondo infrastrutturale rilevò il 64%, attualmente detenuto dal Fondo III. Un’ulteriore quota dell’8,1% fu comprata dal Fondo II di F2i SGR nel 2013. A otto anni dall’acquisizione e dopo un percorso di crescita che ha portato il gestore da 3,8 milioni di clienti a circa 4,5 milioni, tale quota sarà ceduta ad APG (fondo pensione olandese) ed Ardian, che aumenteranno la loro rappresentanza nel capitale in cui erano già presenti con una partecipazione del 28%.

Le dichiarazioni

"Il rafforzamento della partnership con APG e Ardian, importanti investitori internazionali di lungo periodo con cui F2i collabora da tempo, è motivo di grande soddisfazione per noi. Ancora una volta F2i mette la sua capacità di gestione e di creazione di valore al servizio di imprese italiane, catalizzando sul nostro Paese capitali internazionali, realizzando valore per i propri investitori e mantenendo al contempo il controllo in Italia”, ha commentato Renato Ravanelli, amministratore delegato di F2i SGR. Carlo Maddalena, Senior Portfolio Manager di APG, commenta: “Siamo lieti di continuare ad investire in 2i Rete Gas insieme ai nostri partners F2i ed Ardian. Siamo già al lavoro per continuare a supportare la società verso il delicato processo di decarbonizzazione dell’economia italiana, attraverso l’utilizzo di combustibili alternativi quali l’idrogeno e gas provenienti da fonti rinnovabili. 2i Rete Gas, tramite la sua infrastruttura critica, può svolgere un ruolo fondamentare nella transizione energetica e, al tempo stesso, garantire un ottimo rendimento per i nostri investitori.”

“Siamo molto soddisfatti di questa operazione, con la quale incrementiamo la nostra partecipazione in 2i Rete Gas, società in cui siamo investitori fin dal 2009 a fianco di F2i. Negli anni, ne abbiamo supportato la crescita creando il principale operatore indipendente nella distribuzione del gas, e continueremo a sostenere il management team e i nostri partners, F2i e APG, nell’ulteriore sviluppo con un’attenzione particolare alla transizione energetica del settore dove il ruolo di 2i Rete Gas sarà fondamentale”, ha detto Mathias Burghardt, a capo di Ardian Infrastructure.