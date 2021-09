733 milioni di euro il costo dell’operazione

Italgas è stata selezionata come Preferred Bidder nella gara per l'acquisizione del 100% di Depa Infrastructure, di proprietà di Hellenic Republic Asset Development Fund (HRADF) ed Hellenic Petroleum (HELPE). DEPA Infrastructure detiene il controllo pieno o parziale dei tre principali player della distribuzione del gas in Grecia: il 51% di Thessaloniki - Thessalia Gas Distribution (EDA Thess), il 100% di Attiki Natural Gas Distribution Single Member Company (EDA Attikis) ed il 100% di Public Gas Distribution Networks (DEDA).

Le dichiarazioni

"Siamo il partner ideale per supportare il governo greco nello sviluppo di un’infrastruttura energetica chiave, che permetterà al Paese di procedere rapidamente nel percorso di decarbonizzazione dell'economia", ha affermato l'Amministratore Delegato di Italgas, Paolo Gallo, spiegando che "grazie a una nuova generazione di reti native digitali - estese, flessibili e smart - sosterremo con il gas naturale il graduale abbandono di carbone e lignite, promuovendo allo stesso tempo la transizione energetica verso fonti rinnovabili come biometano, e-gas e idrogeno verde". Il Presidente di Italgas, Alberto Dell'Acqua, si è detto "orgoglioso del risultato raggiunto, che premia la capacità italiana di fare impresa, nonché la leadership tecnica e tecnologica di Italgas". Il corrispettivo concordato è pari a 733 milioni di euro. L'operazione sarà finanziata interamente da Italgas, ricorrendo a linee di finanziamento committed. Il closing dell'operazione è previsto entro fine anno, una volta ottenute le necessarie autorizzazioni.