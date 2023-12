Tra le misure il cosiddetto regolamento sulla solidarietà, che contiene disposizioni sulla trasparenza del mercato del GNL e norme standard per la solidarietà in caso di carenze

Una proroga di un anno consentirà un’ulteriore salvaguardia ai mercati mondiali dell’energia che rimangono sempre molto turbolenti. Nasce da questo assunto la decisione della Commissione UE di proporre al Consiglio di prorogare diverse misure di emergenza dell'UE introdotte lo scorso anno per affrontare la crisi energetica.



Cosa prevedono le misure

Le misure comprendono il cosiddetto regolamento sulla solidarietà, che contiene disposizioni sulla trasparenza del mercato del GNL e norme standard per la solidarietà in caso di carenze, il meccanismo di correzione del mercato e le norme di emergenza relative all'accelerazione delle autorizzazioni per i progetti di energia rinnovabile. Rafforzare la resilienza del mercato, nel contempo accelerando la transizione all'energia pulita e garantendo un approvvigionamento energetico sicuro, rimane una priorità assoluta della Commissione, dato che la stagione di riscaldamento è ormai iniziata nella maggior parte d'Europa. La proroga proposta richiede ora l'approvazione del Consiglio a maggioranza qualificata, in linea con l'articolo 122 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Il commento della sottosegretaria Gava

“Bene la proposta della Commissione Ue di prorogare per un ulteriore anno il price cap. Una volontà che riconosce la bontà della battaglia che il governo italiano fece a suo tempo per salvaguardare l’economia del Paese, imprese e famiglie. Nonostante la situazione sul mercato energetico europeo sia più sicura rispetto a un anno fa, salutiamo favorevolmente questa estensione per rafforzare ulteriormente la sicurezza degli approvvigionamenti. L’Italia farà la sua parte in seno al Consiglio Ue”.



il regolamento sulla solidarietà: https://eur-lex.europa.eu/legal-cont...

le norme di emergenza https://eur-lex.europa.eu/legal-cont...