L’incentivo per le centrali tenute spente e pronte a intervenire quando calano vento e sole. Nel Mezzogiorno le aree con la maggiore capacità elettrica autorizzata. Gli esiti dell’asta sul mercato delle capacità. A2A Energia si è aggiudicata 9 lotti nella gara Consip per la fornitura di energia elettrica agli enti pubblici

Terna ha indetto l’asta del mercato delle capacità per il 2026 aggiudicando 42,6 GW, di cui soli 140 MW di nuova capacità autorizzata. Si tratta di impianti di generazione elettrica che sono pagati per coprire le oscillazioni di produzione delle fonti rinnovabili non programmabili, e in particolare del fotovoltaico e dell’eolico. La capacità esistente, assegnata a 46mila euro a MW, è stata così aggiudicata nelle diverse aree: il Centro Nord ha raggiunto 1.514 MW, il Centro Sud 5.496 MW, il Nord 22.408 MW, il Nord Sardegna 220 MW, il Sud Sardegna 34 MW, la Sicilia 2.195 MW e il Sud 3.329 MW. Sud e Sicilia sono anche le aree con la nuova capacità autorizzata maggiore.



Le gare A2A

Tra le aziende assegnatarie A2a segnala un totale di circa 4,4 GW, con un mix tecnologico che include impianti a gas e a fonte rinnovabile, a sostegno della transizione energetica. Questa capacità è stata aggiudicata con contratto annuale al prezzo di 46mila euro per megawatt l’anno. Il gruppo A2A è risultato altresì assegnatario di contratti annuali per 520 MW di capacità estera al prezzo medio di circa 11mila euro per megawatt l’anno. Sempre A2A, attraverso la controllata A2A Energia si è aggiudicata anche 9 lotti nella gara Consip edizione 22 per la fornitura di energia elettrica agli enti pubblici. Al termine della procedura di gara, Consip ha comunicato ad A2A Energia e pubblicato l’assegnazione del lotto 2 (Lombardia, province di Milano e Lodi), lotto 3 (Lombardia, escluse le province di Milano e Lodi), lotto 6 (Emilia-Romagna), lotto 7 (Liguria e Sardegna), lotto 10 (Lazio, provincia di Roma), lotto 12 (Abruzzo e Molise), lotto 13 (Campania), lotto 16 (Sicilia) e lotto 17 (lotto Italia, riservato alle amministrazioni che gestiscono numerosi punti di fornitura dislocati su tutto il territorio nazionale). "A2A Energia si conferma per l’ottavo anno consecutivo un player di rilievo nella gara Consip e continua a crescere a livello nazionale con un numero maggiore di lotti aggiudicati, in particolare il Lotto Italia: forniremo energia agli enti di 12 regioni, fra le quali l’intera Lombardia in cui consolidiamo la nostra presenza” - commenta Andrea Cavallini, amministratore delegato di A2A Energia - “Con 7,8 TWh l’anno di energia che metteremo a disposizione delle amministrazioni pubbliche proseguiamo nel nostro impegno per assicurare ai clienti un servizio di elevata qualità per le forniture a valori competitivi, offrendo la possibilità di scegliere energia certificata 100% green e contribuendo al processo di decarbonizzazione e alla transizione energetica del Paese”.

Iren si aggiudica 2.047 MW

L’esito dell’asta madre del capacity market per l’anno di consegna 2026 ha confermato per il gruppo Iren, come già successo per gli anni di consegna 2022-23-24-25, l’assegnazione del 100% della capacità offerta. In particolare, sono state accettate offerte per 2.047 MW di capacità esistente in area Nord, valorizzate al prezzo di 46mila euro per megawatt l’anno. Il risultato valorizza gli asset di generazione elettrica del gruppo – in particolar modo gli impianti termoelettrici, cogenerativi e idroelettrici programmabili – contribuendo al programma di investimenti finalizzati alla flessibilizzazione ed efficientamento del parco produttivo, nel percorso verso la transizione energetica.

