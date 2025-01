Analisi di Bloomberg. Da 121 sono passati a 1.250 le ore in due anni tra in Francia, Germania, Spagna e Regno Unito nel 2024. Il fenomeno rischia di allontanare gli investitori

Tempo di bilanci per l’Europa sui prezzi negativi dell’energia elettrica. Sono 1.250 le ore di prezzi vicini allo zero per l'energia elettrica in Francia, Germania, Spagna e Regno Unito nel 2024, rispetto alle 121 di due anni prima. Il fenomeno, noto da tempo, si verifica quando le energie rinnovabili come vento e sole producono tutte insieme quando soffia il vento e quando splende il sole, e generano un eccesso d'offerta che fa crollare il prezzo della corrente elettrica sulle borse energetiche europee sotto lo zero. Ciò non si traduce in un risparmio per i consumatori poiché in molti Paesi i produttori hanno risarcimenti e compensazioni.

I dati elaborati da Bloomberg – ripresi da Semafor - evidenziano la rapida espansione delle energie rinnovabili in Europa. Sebbene siano stati ampiamente celebrati anche quando i prezzi del gas e del riscaldamento sono aumentati durante l'inverno, i prezzi negativi dell'energia elettrica incidono sui produttori: chi produce in prezzo negativo paga finché il suo costo di produzione è più basso del costo che deve sostenere in caso di sbilanciamento per mancanza di offerta. Tutto questo spaventa gli investitori in rinnovabili frenando la transizione energetica. Il lato positivo, tuttavia, è che le enormi fluttuazioni dei prezzi stanno spingendo le installazioni di batterie di accumulo, purtroppo ancora fortemente insufficienti rispetto al fabbisogno, consentendo ad alcuni operatori delle energie rinnovabili di immagazzinare energia nei momenti di prezzi bassi o negativi e di utilizzarla nei periodi di vento ridotto o di oscurità.