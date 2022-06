Il rapporto dell'Agenzia Internazionale dell'Energia rivela che gli investimenti in energia pulita supereranno i 1400 miliardi nel 2022 rappresentando circa i 3/4 dell'incremento degli investimenti totali

Gli investimenti nell'energia aumenteranno a livello globale dell'8% nel 2022 raggiungendo i 2400 miliardi di dollari, trainati dal "green", ma non sono sufficienti a colmare il deficit di approvvigionamento e ad avvicinare i target previsti per la lotta al cambiamento climatico. L'incremento dei costi assorbirà inoltre una fetta importante di tali risorse. È quanto evidenzia il rapporto dell'Agenzia Internazionale dell'Energia, secondo cui gli investimenti in energia pulita supereranno i 1400 miliardi nel 2022 rappresentando circa i 3/4 dell'incremento degli investimenti totali.



Crescono rinnovabili, efficienza e mobilità

I principali segmenti in crescita sono le rinnovabili, l'efficienza energetica e la mobilità elettrica, mentre tassi incremento molto consistenti, anche se con un ammontare assoluto ancora minoritario, si vedono nelle batterie di accumulo, nell'idrogeno a bassa emissione di carbonio e nei progetti per catturare l'anidride carbonica. Di contro, l'Agenzia evidenzia l'aumento del 10% delle spese per l'approvvigionamento di carbone nel 2021, in particolare da parte dei Paesi asiatici emergenti: nel 2022 l'andamento dovrebbe replicarsi con tassi simili.