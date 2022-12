La produzione da carbone è in aumento del 13%. Anche la generazione da gas naturale è aumentata: è stata del 4,5%

Più di un terzo dell'elettricità prodotta e immessa in rete in Germania nel terzo trimestre del 2022, pari a circa il 36%, proveniva da centrali a carbone. A riportarlo è l'Ufficio Federale di Statistica (Destatis), che segnala un'immissione in rete di energia elettrica da carbone in aumento del 13,3% rispetto al 3° trimestre del 2021 (31,9%).



Gas

Anche la generazione da gas naturale è aumentata: è stata del 4,5% superiore a quella dello stesso trimestre dell'anno precedente e ha rappresentato il 9,2% dell'elettricità immessa in rete (3° trimestre 2021: 8,8%). È la prima volta dal secondo trimestre del 2021 che viene prodotta più elettricità dal gas naturale rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. In totale, nel terzo trimestre del 2022 in Germania sono stati immessi in rete 118,1 miliardi di chilowattora di elettricità. Si tratta di un calo dello 0,5% rispetto al terzo trimestre del 2021.