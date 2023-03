Chiusa alla Fiera di Rimini K.EY – The Energy Transition Expo, la prima edizione autonoma della fiera sulla transizione energetica; raddoppiati espositori e presenze totali, più che raddoppiate quelle estere

Un debutto da ricordare per K.EY – The Energy Transition Expo, la “nuova” manifestazione di Italian Exhibition Group per le energie rinnovabili e l’efficienza energetica: sono infatti raddoppiate le presenze totali e più che raddoppiate quelle estere. Svoltosi per la prima volta senza la contemporaneità di Ecomondo, l’evento di Rimini ha superato le attese, raccogliendo numerosissime adesioni a livello nazionale, europeo ed extraeuropeo e confermando non solo come in questo settore il made in Italy sia all’avanguardia, ma anche come il nostro paese sia fortemente attrattivo per i produttori esteri.

In fiera erano presenti oltre 600 brand, di cui circa il 28% estero, con i principali leader di mercato di tutti i settori e un significativo ampliamento delle filiere. Oltre 300 i buyers stranieri presenti - provenienti da Nord Africa, Africa subsahariana, Europa, Est Europa, Balcani, Asia, Medio Oriente e America Latina - grazie al supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di ICE Agenzia - con oltre 23 Associazioni internazionali.

Raddoppiata anche la superficie espositiva rispetto alle edizioni precedenti: 12 padiglioni e un layout interamente ridisegnato, con sei aree espositive tematiche dedicate a ciascuno dei sei settori merceologici della manifestazione. K.EY ha infatti dato spazio a prodotti e tecnologie dei settori solare, fotovoltaico e storage a SEC – Solar Exhibition and Conference, per l’eolico a WEM – Wind Expo for Med e per tecnologie e progetti per la produzione e stoccaggio di idrogeno a HYe. Efficienza energetica e storage in ambito industriale e nel building, con tecnologie e servizi a disposizione delle aziende per ottimizzare i propri consumi energetici e ridurre il carbon footprint nell’area trasversale EFFI – Energy Efficiency Expo. E ancora, eME – e-Mobility Expo e Sustainable City dedicate rispettivamente alla mobilità elettrica e sostenibile, dalle infrastrutture di ricarica ai servizi di mobilità interconnessa, e alla smart city.

Infine, nell’attualissimo Sustainable Building District, focus sull’edilizia sostenibile, in collaborazione con il main partner Green Building Council Italia.



Forumtech E DPE

In contemporanea con K.EY si è svolta la terza edizione di ForumTech, evento di formazione e informazione di ITALIA SOLARE, che quest’anno si è focalizzato sul ruolo dei sistemi di accumulo nel mercato elettrico, sulle sfide tecnologiche per l’O&M in Italia e la gestione del fine vita dei moduli fotovoltaici.

In concomitanza con K.EY anche DPE The European Exhibition of Electrical power System, la manifestazione europea dedicata all’intero ecosistema della generazione, distribuzione, sicurezza ed automazione elettrica, organizzata da Italian Exhibition Group in collaborazione con l´Associazione Generazione Distribuita – Motori, Componenti, Gruppi Elettrogeni federata ANIMA Confindustria.



Per K.EY successo anche sui media, con un OTS pari a 382,3 milioni di potenziali contatti. Così come sulla piattaforma digitale GreenTech Insights (GTI), il network che unisce le community delle fiere del distretto Green&Technology, con 131.210 visualizzazioni professionali e sulla App A-World (con la challenge dedicata a K.EY).

K.EY tornerà alla fiera di Rimini di Italian Exhibition Group dal 28 febbraio al 1 marzo 2024. Per il mondo della sostenibilità, prossimi appuntamenti IEG a CDEPE (Chengdu, Cina, 30 marzo – 1 aprile), Ecomondo Mexico (Guadalajara, Messico, 26 aprile – 28 aprile) e quindi con Ecomondo, dal 7 al 10 novembre prossimi, alla Fiera di Rimini.