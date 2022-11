Il piano di Meloni: ai concessionari che aderiranno sarà chiesto, in cambio, di mettere a disposizione tra 1 miliardo e 2 miliardi di metri cubi di gas per le aziende energivore

Trenta miliardi, di cui 9,5 subito , per affrontare l’emergenza energetica, ma soprattutto la svolta di aprire a nuove trivellazioni per cercare gas in Adriatico e non solo. Sono questi i provvedimenti principali adottati in materia energetica dal Consiglio dei ministri.



Le trivelle nell’emendamento

Il Governo di destra ha dunque deciso di lanciare subito il messaggio: si può tornare a trivellare. I governi precedenti avevano invece scelto la strada di una progressiva moratoria. La misura, configurata come emendamento all'attuale decreto Aiuti in conversione, riguarda la possibilità di liberare alcune estrazioni di gas italiano, facilitando le concessioni in essere e immaginandone nuove. Sarà chiesto ai concessionari aderenti di mettere a disposizione a prezzi calmierati, dal gennaio 2023, da 1 a 2 miliardi di metri cubi di gas da destinare alle aziende energivore.



9,5 miliardi per caro energia

Il tutto è stato reso possibile “grazie ai fondi dell'extragettito dell'Iva e a un terzo trimestre favorevole, per circa 9 miliardi e mezzo - ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni - che la prossima settimana (quella corrente per in legge, ndr) vorremmo utilizzare sul caro energia". "Molto dipenderà dalla situazione complessiva del mercato dell'energia, dove al momento c'è una riduzione del prezzo del gas, ma nei prossimi mesi le previsioni non sono tanto ottimistiche", ha fatto sapere il ministro Giancarlo Giorgetti.