Israele sta rivedendo al rialzo le riserve dei giacimenti Tamar e Leviathan nel Mediterraneo orientale. I dati del Middle East Oil & Gas Mees

Israele ha esportato quasi 1.000 milioni di gas naturale (981 per la precisione) verso l’Egitto nel 2024, con una crescita del 18,2% rispetto all’anno precedente. Lo evidenzia la pubblicazione Middle East Oil & Gas Mees, secondo cui la notevole impennata delle importazioni può essere attribuita al crescente deficit di gas derivante dal calo della produzione interna dell’Egitto. Tuttavia, fa notare il documento, Israele farà fatica a incrementare le esportazioni a causa delle limitazioni infrastrutturali.



Produzione quintuplicata

Il bacino del Levante nel Mediterraneo orientale è emerso come una delle principali risorse di gas naturale al mondo, con 85 trilioni di piedi cubi (circa 2,4 trilioni di metri cubi) scoperti negli ultimi due decenni dai Paesi della regione, tra cui Israele. Il bacino offshore ricco di gas, a cavallo tra Egitto, Israele, Cipro e Libano, ha attirato alcune delle più importanti compagnie energetiche del mondo, mentre l’Europa si affanna per assicurarsi le forniture per sostituire il gas russo. In questo periodo, la produzione offshore è quintuplicata dall’avvio del primo grande giacimento produttivo israeliano Tamar nel 2013. Israele ha visto crescere le riserve di gas da 780 miliardi di metri cubi (bcm) nel 2012 a 1.087 bcm alla fine del 2022, mentre nello stesso periodo sono stati estratti 119 bcm.