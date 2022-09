Lo rivela Bloomberg, che ha avuto modo di consultare una bozza. Per quest’anno le consegne si fermeranno a 142 miliardi

La Russia prevede di ridurre l'export di gas attraverso i suoi gasdotti di almeno il 40%, a 125,1 miliardi di metri cubi, nel periodo 2023-2025, mentre già quest'anno le consegne si fermeranno a 142 miliardi. Lo rivela la bozza del piano triennale di Gazprom, consultata da Bloomberg. Anche se la bozza non fornisce alcuno spaccato sulla destinazione del gas, il taglio all'export sembra destinato a colpire soprattutto l'Europa, principale mercato di Mosca prima della guerra in Ucraina. I numeri potrebbero cambiare perché Gazprom deciderà sulle forniture in base alle condizioni di mercato, alle richieste dei clienti e all'evoluzione del confronto con l'Occidente su Kiev.



Von der Leyen: Putin faticherà a rimpiazzare l'Europa

"Contrariamente a quanto si crede, la Russia non può trovare facilmente dei sostituti per il mercato europeo: la maggior parte dei gasdotti e dei terminali GNL russi sono orientati verso l'Europa. Riorientare il flusso di gas verso Paesi come la Cina richiederà anni e miliardi di dollari". Lo ha detto la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen in un discorso pronunciato all'università di Princeton, nel New Jersey. Il "ricatto" di Putin, che "preferisce bruciare il gas invece di vendercelo", ha prodotto "l'esatto opposto" del risultato sperato. "Il ricatto - ha concluso - ci ha uniti: l'Ue porrà fine alla sua dipendenza dai combustibili fossili russi".