Per la sicurezza energetica servono più rigassificatori, produzione nazionale, semplificazioni, nuove forme di produzione di energia

"Il raddoppio del gasdotto adriatico serve, 125 milioni di metri cubi al giorno non bastano. Servirà probabilmente il raddoppio del Tap, sul quale stiamo lavorando, oltre a semplificazioni sulle nuove fonti di energia e sulle nuove forme di riscaldamento". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, intervenendo a Roma a un convegno di Confindustria Energia sulle infrastrutture energetiche.



La doppia partita

Sul gas "l'Italia può giocare una doppia partita. Può garantire la sua sicurezza energetica e diventare centro di smistamento europeo. Tutto questo in linea con gli obiettivi della Ue e gli obiettivi climatici che il Paese ha sottoscritto e intende rispettare". Secondo Pichetto Fratin "non possiamo tardare un minuto nella direzione della sicurezza energetica". Questo significa "rigassificatori, produzione nazionale, semplificazioni, nuove forme di produzione di energia. La sfida - ha detto ancora il ministro - è la generazione diffusa, ma serve anche avere una pluralità di fornitori".