Dopo l’avvio delle prime forniture di gas dall’Azerbaijan, i volumi di gas in arrivo in Europa attraverso TAP hanno raggiunto il primo miliardo di metri cubi, registrati in questi giorni presso il punto di interconnessione di Kipoi, dove TAP si connette al gasdotto TANAP (Trans Anatolian Pipeline) al confine tra Grecia e Turchia. Lo rende noto un comunicato ricordando che, come tratto europeo del Corridoio Meridionale del Gas, Tap ha la capacità di trasportare circa 10 miliardi di metri cubi annui, raggiungendo numerosi mercati di destinazione in Europa. Il gasdotto è inoltre progettato per una potenziale espansione della propria capacità fino a 20 miliardi di metri cubi annui. “Con 1 miliardo di metri cubi di gas trasportato – ha detto Luca Schieppati, Managing Director - la nostra infrastruttura continua a rafforzare la diversificazione e la sicurezza di numerosi mercati europei. I volumi di gas consegnati da TAP rivestono un ruolo chiave nel garantire all’Unione Europea una nuova fonte di energia sicura, affidabile e competitiva, contribuendo allo stesso tempo al percorso di transizione energetica del continente”.



Condannati i No Tap

Raffica di condanne a conclusione del processo, celebrato nel tribunale di Lecce, per le proteste avvenute tra il 2017 e il 2019 contro la realizzazione del gasdotto della società Trans Adriatic Pipeline (Tap). Il giudice monocratico Pietro Baffa, a conclusione del dibattimento iniziato a luglio 2020, è andato oltre le richieste invocate nella scorsa udienza dai pm e ha affermato la colpevolezza di più della metà dei 92 imputati, la maggior parte dei quali pugliesi residenti nelle province di Lecce, Taranto e Brindisi: complessivamente sono 67 le condanne e 25 le assoluzioni. Le pene vanno da un minimo di tre mesi a un massimo di tre anni, due mesi e 15 giorni di reclusione e si riferiscono a una serie di accuse: violenza privata e lesioni ai danni di alcuni degli uomini delle forze dell'ordine, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, violazione del divieto di far ingresso nel comune di Melendugno, manifestazione non autorizzata in mancanza della comunicazione alla questura, danneggiamento di mezzi e di recinzioni del cantiere Tap. Gli avvocati degli imputati hanno preannunciato ricorso in appello che si svolgerà davanti a un collegio giudicante e in maniera separata. “Le sentenze sono andate molto al di là delle richieste del pubblico ministero”, ha detto al termine l'avvocato Francesco Calabro. “In parte ce lo aspettavamo perché le richieste del pm erano ragionevolmente contenute. Facciamo appello, andiamo avanti e vediamo. Dispiace questo termine di 15 giorni per scrivere tre sentenze in processi con 26, 46 e 55 imputati. Io ho discusso tre giorni fa. Il sospetto che la discussione sia stata inutile è motivato”, ha aggiunto.