L'Iran ha aperto il suo primo terminal per l'esportazione di petrolio al di fuori dello strategico Stretto di Hormuz, un punto di strozzatura pattugliato dalle navi da guerra degli Stati Uniti. Lo ha annunciato il presidente Hassan Rohani.



Un terminal strategico

Il nuovo terminal si trova vicino al porto di Jask, sul Golfo di Oman, e consentirà alle navi dirette nel Mar Arabico e oltre di evitare Hormuz, dove si trova il principale terminal di esportazione di petrolio iraniano, nel porto di Kharg. "Avevamo un terminal e se ci fosse stato un problema, le nostre esportazioni di petrolio sarebbero state tagliate", ha spiegato Rohani, aggiungendo che "oggi è una giornata storica per la nazione iraniana". Le sanzioni a cui è sottoposto l'Iran da anni hanno avuto un pesante impatto sulle esportazioni di energia iraniane. "L'industria petrolifera è molto importante per noi, ed è importante anche per il nemico", ha detto Rohani alla tv.