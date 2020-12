Attraverso la controllata greca Desfa si aggiudica la gestione del terminale LNG di Al-Zour. Superata la concorrenza di coreani e giapponesi

Snam rafforza ulteriormente la propria presenza nel Golfo Persico. Dopo essersi aggiudicato a giugno il 49% delle reti gas di Abu Dhabi, il gruppo guidato da Marco Alverà - attraverso la controllata greca Desfa - si è aggiudicato la gestione del terminale Lng di Al-Zour, 90 chilometri a sud di Kuwait City, in corso di completamento e destinato a diventare il terzo più grande al mondo, con una capacità di rigassificazione di 15 miliardi di metri cubi.

La prima volta fuori dall’Italia

La gara - in cui è stata superata la concorrenza dei coreani di Kogas, dei giapponesi di Osaka Gas e Tokyo Gas e della spagnola Reganosa – è stata vinta da Desfa, anche con il supporto di Enagas, presente nell'azionariato del veicolo che controlla l'operatore ellenico. Per Snam si tratta della prima struttura in gestione di cui non è proprietaria, e in generale la prima in assoluto fuori dai confini italiani. La gestione del terminale - vale a dire il complesso delle attività di gestione e manutenzione - avrà un valore di circa 90 milioni di euro (32 milioni di dinari kuwaitiani) per una durata di cinque anni, poi eventualmente rinnovabili. Il nuovo rigassificatore servirà a soddisfare la crescente domanda di gas naturale da parte del Kuwait, sia per la produzione di energia elettrica sia per l'industria. Il terminale di importazione prevede l'installazione di otto serbatoi di stoccaggio: quattro verranno attivati nella prima fase del progetto e quattro nella seconda fase.