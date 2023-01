Il ministero delle imprese ha reso noto l’incontro. I temi all’ordine del giorno saranno inclusi nelle prescrizioni della golden power

Il gruppo Goi Energy, alla luce dell'accordo con Lukoil per la cessione dell'ex sito Isab di Priolo, ha espresso al governo "la volontà di rispettare gli impegni e ha preannunciato la presentazione del progetto presso il comitato Golden Power". Lo evidenzia una nota del Ministero delle Imprese rendendo noto l'incontro avvenuto tra il ministro Adolfo Urso e i rappresentanti della società Goi Energy. La società fa parte del fondo di private equity ARGUS New Energy Group, con sede a Cipro, ma è sostenuto principalmente da investitori israeliani e da un fondo energetico internazionale e accompagnata dallo studio legale italiano (facente capo a un noto ex ministro) di cui si avvale.



Cosa si sono detti

"Il Ministro durante l’incontro ha voluto approfondire le tematiche relative alla salvaguardia dei livelli occupazionali e produttivi ed alla tutela ambientale dell’area anche con riferimento agli investimenti necessari e alla vertenza del depuratore dell’area industriale. Elementi che saranno contenuti nelle prescrizioni previste dalle norme del Golden Power", si legge.