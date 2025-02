La questione riaperta dall’incontro indetto dal presidente della Provincia e che ha coinvolto anche i sindaci dei comuni costieri

Devono essere ripristinate le royalty del metano per i pescatori. Lo dicono il presidente della Provincia, Sergio Ferrari, e tutti i sindaci degli otto comuni costieri (Crotone, Isola Capo Rizzuto, Cirò, Cirò Marina, Strongoli, Crucoli, Cutro e Melissa) che percepiscono le risorse erogate dall'Eni per l’estrazione del metano dai giacimenti al largo nel mare. Di questo s'è discusso nel corso di un incontro che ha visto la partecipazione pure di una rappresentanza delle marinerie e delle organizzazioni sindacali.

Un fronte comune – leggiamo sulla Gazzetta del Sud - che s'è detto pronto ad avviare l'iter per sollecitare la Regione a rispettare l'accordo che, a luglio 2021, essa stessa ha sottoscritto con i primi cittadini ed i sindacati per «destinare il 25% delle annualità 2020 e 2021 delle royalties alle marinerie».

Le royalty sono benefit che la multinazionale trasferisce agli enti locali, attraverso la Regione, in base al costo dei volumi di gas naturale che le piattaforme Luna A, Luna B ed Hera Lacinia estraggono dal mare.