Snam assieme a Global Infrastructure Partners, Brookfield Asset Management per il gasdotto di Abu Dhabi National Oil da 15 miliardi di dollari

C’è anche l’italiana Snam nel consorzio degli investitori impegnati per un'offerta congiunta su una quota del gasdotto di gas naturale di Abu Dhabi National Oil, che comprende Global Infrastructure Partners e Brookfield Asset Management, valutato 15 miliardi di dollari nel suo complesso.



Lo scrive Bloomberg, segnalando che allo stesso consorzio potrebbe unirsi anche il fondo pensioni Ontario Teachers, il fondo sovrano di Singapore GIC e un'impresa coreana. L'interesse nella gara in corso è rivolto all'acquisto, per un importo nell'ordine di 7,5 miliardi di dollari, di un partecipazione fino al 49% del gasdotto da 1.000 chilometri degli Emirati.