Il produttore di tubi in acciaio per il settore energetico ha deciso di chiudere temporaneamente, finché le condizioni di mercato non miglioreranno

Tenaris ristrutturerà le attività negli Stati Uniti, in risposta allo scenario avverso provocato dal calo dei prezzi del greggio e del gas, dall'eccesso di offerta senza precedenti sul mercato petrolifero e dalle restrizioni operative rese necessarie dalla pandemia di coronavirus.

In particolare, il produttore di tubi in acciaio per il settore energetico ha deciso di chiudere temporaneamente, ovvero finché le condizioni di mercato non miglioreranno, le fabbriche di Koppel e Ambridge, in Pennsylvania, Brookfield in Ohio e Baytown in Texas. Inoltre, la società ridurrà il numero di dipendenti e aggiusterà i livelli produttivi delle altre fabbriche in linea con la domanda di mercato.